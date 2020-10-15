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Время жечь мосты и добиваться желаемого: что принесут Новолуние и ретроградный Меркурий в октябре

Время жечь мосты и добиваться желаемого: что принесут Новолуние и ретроградный Меркурий в октябре
23:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com/dayamay
Первые лунные сутки в ночь на 17 октября полезно потратить на творчество и размышления.

В пятницу, 16 октября, небесный спутник Земли вступает в фазу Новолуния, что в 2020 году совпало с периодом ретроградного Меркурия, который начался 14 октября.

Это знаменует довольно напряженную ситуацию в ряде аспектов жизни каждого, сообщает "Телеграф".

16 октября будет 29 лунный день, довольно критический, когда многие могут чувствовать физическое и эмоциональное выгорание на фоне завершения лунного цикла. Это худшее время для начинаний, прогнозов и планов. Усталость может спровоцировать и дурные мысли, которые лучше гнать прочь.

Около 22:30 по Киеву начнется Новолуние, которое продлится почти девять часов, примерно до 07:25 17 октября, - точное время зависит от местоположения и отличается для каждого конкретного города.

1 лунный день закладывает основу для всего лунного месяца, и благотворно провести его в размышлении, планировании, обдумывании своих стремлений и желаний, обрисовках их на бумаге.

Луна перейдет в знак Скорпион, что подтолкнет качественные перемены в жизни, поможет избавиться от старого и ненужного, отыскав вместо что-то важное и утерянное.

Полезно подумать, что мешает в достижении целей и тяготят морально. Избавление от разрушающих изнутри связей окажет положительное влияние на все сферы жизни.  Но, возможно, самое время для пересмотра давних обид и прощения, - ведь возобновление старых отношений в это время тоже будет как никогда благоприятным.

16 октября хорошо заниматься любыми видами творчества, но избегать активной деятельности и суеты.

Прежде всего в этот день стоит отказаться от идеи проявления инициативы в отношениях с другими людьми, вмешательства в здоровье, проведения операций, начала любой дальней дороги и осуществления покупок, - в этих вопросах пойти не по плану может абсолютно все, что в итоге принесет одни только проблемы.

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Все по теме:

Новолуние, Лунный календарь, Ретроградный Меркурий, лунный день.

Автор:

Телеграф
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