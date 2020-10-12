Грядут конфликты, недоверие и растраты: что принесет Новолуние на неделю 12-18 октября

Смена фаз Луны наложит свой отпечаток на эмоции и самочувствие.

В пятницу, 16 октября, на небе взойдет Новая Луна, в связи с чем вся неделя с 12 до 18 октября ознаменуется чередой возможностей и трудностей.

В соответствии с лунным календарем, всего пару дней будут благоприятными для работы, сообщает "Телеграф".

Первую половину недели Луна будет убывающей. Можно будет чувствовать слабость, отсутствие энергии, спад будет как на эмоциональном, так и физическом уровнях.

12 октября будет 25 лунный день под знаком Льва, который сопроводит пассивность - в понедельник лучше отложить новые дела и провести время наедине с собой, поберечь нервы и силы. Может клонить к авантюрам, но удачно будут проходить лишь рутинные дела.

13 октября может хотеться ругаться, хвастаться, делать крупные покупки, что приведет к конфликтам и напрасным тратам. Круг общения стоит ограничить самыми близкими друзьями. 26 лунный день критический, лучше по возможности воздержаться от какой-либо деятельности.

На 14 октября придется 27 лунный день в знаке Девы. Он откроет массу возможностей в профессиональных и личностных аспектах - может неожиданно найтись решение старых проблем. Хорошо пойдет работа с финансами и торговлей. Полезно будет провести время у воды, гулять у водоемов.

В 28 лунный день 15 октября можно найти гармонию. Это время не для бурных дел, а для созерцания и добрых намерений - кто посвятит время раздумьям, может прийти к интересным открытиям. Хорошо будут решаться бытовые вопросы.

В пятницу, 16 октября, наступит Новолуние. Ничего нового не рекомендуется ни начинать, ни планировать — это день завершения старых дел и циклов. Можно оказаться под негативным внешним воздействием, столкнуться с обманом, дурными помыслами и плохими эмоциями.

С субботы, 17 октября, Луна уже будет растущей под знаком Скорпиона и поспособствует разрушению ненужного в пользу нового или утерянного старого. Хорошо начинать в это время заниматься спортом и налаживать питание, но стоит избегать проявлений скупости и злости.

18 октября, в 3 лунный день, нельзя оставаться пассивным — это время действий и закладывания фундамента на весь лунный цикл. Именно в этот день лучше всего направить силы на решительное изменение жизни в ту сторону, какой ее хотелось бы видеть. Однако, если не пустить напор и энергию в полезное русло, они могут вылиться агрессией на окружающих.

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