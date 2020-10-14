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Ретроградный Меркурий в октябре: запреты и что нужно делать

Ретроградный Меркурий в октябре: запреты и что нужно делать
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Последний в этом году ретроградный Меркурий начнется 14 октября и продлится до 3 ноября. Астрологи заявляют, что этот период несет в себе неприятные моменты в жизни каждого человека.

Ретроградный Меркурий - это понятие в астрологии, когда создается иллюзия того, что движение планеты начинает осуществляться в обратном направлении. Астрологи такой период издавна обозначали в таблицах эфемерид - списках, которыми пользуются специалисты, которые читают звезды.

В 2020 году жителям Земли пришлось уже дважды пережить влияние ретроградного Меркурия. Сначала он продлился с 17 февраля до 10 марта. Второй ретроградный Меркурий состоялся 18 июня и закончился 12 июля. Третий, и последний в 2020 году, ретроградный Меркурий продлится с 14 октября по 3 ноября. В этот сложный период нужно быть особенно внимательным к ошибках прошлого и стараться быть терпеливее к окружающим.

Кроме этого, в ретроградный Меркурий могут вноситься беспорядок в сферы жизни человека, что негативно скажется на его психическом и физиологическом состоянии.

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Что категорически запрещено делать в этот период?

С 14 октября стоит быть осторожнее с техникой, потому что возрастает риск их поломки. Также обстоят дела с транспортными средствами.

Ни в коем случае нельзя начинать новые дела - это может увенчаться провалом, а также не принести желаемого результата в перспективе.

Путешествия и длительные поездки лучше отложить, в противном случае - они могут пойти не по плану и не принесут положительных эмоций.

Что можно делать в период ретроградного Меркурий?

Стоит обратить внимание на незаконченные дела, решение которых откладывалось на протяжении длительного периода.

Это благоприятное время, чтобы поставить все точки над "і" в отношениях, которые не приносили гармонии, а только разрушали эмоциональное состояние. Напротив, возобновление старых связей поможет в развитии карьеры и улучшении финансового состояния.

Как ранее сообщал "Телеграф", на этой неделе астрологи обещают практически всем знакам Зодиака благоприятное время для очищения своих мыслей и поиска сил для достижений новых целей.

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Меркурий, Запреты, Ретроградный Меркурий.

Автор:

Телеграф
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