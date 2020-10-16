Водолеев ожидают приятные сюрпризы, а у Рыб прекрасный день для романтики: гороскоп на 17 октября

Этот день не так прост, как может показаться на первый взгляд. Есть риск наделать ошибок. Очень многие пострадают из-за собственных фантазий. Не исключены проблемы в общении. Близкие люди не найдут общего языка.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Овнов

В такой день астрологи советуют избегать зависти. Пусть окружающим везет больше, чем вам. Это не должно никак отражаться на вашей уверенности в себе. В конечном итоге этот день все равно принесет свои положительные плоды. Удастся отделить важное от напускного.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Тельцов

В этот день очень мощными будут информационные потоки. Это значит, что вам можно смело браться за новые дела, заниматься самообразованием, обучением чему-то новому. Большой успех ожидает студентов и тех, кто проходит курсы по повышению профессиональных навыков.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Близнецов

Эксперты советуют правильно расставлять приоритеты. Необходимо определиться с тем, какая сфера жизни для вас важнее - работа или любовь. День подходит как для свиданий и романтики, так и для погружения в дела. Можно заняться шопингом или обучением.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Раков

Вас ожидают важные встречи. Возможно, новые люди в вашем окружении станут источником большой удачи. Чтобы именно так все и случилось, нужно транслировать позитив и не отталкивать от себя людей претензиями. Будьте осторожнее в дороге - возможны проблемы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Львов

В этот день лучше быть размеренными и спокойными. Не стоит ждать чуда, если вы собираетесь провести день в безделье. Чудеса происходят только с теми, кто старается и трудится, не покладая рук. Смена обстановки вечером поможет нейтрализовать усталость и поднять настроение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Дев

Это очень яркий и позитивный день. В ближайшее время вряд ли будет еще один подобный благоприятный период, поэтому наслаждайтесь происходящим и не ждите у моря погоды. Занимайтесь любимыми делами, проявляйте активность и развлекайтесь. Можно смело тратить деньги на себя.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Весов

Абсолютно любые дела могут пойти в гору. Постарайтесь с самого утра войти в позитивный ритм и включиться в работу. Это будет идеальное время для коллективного труда, собраний, встреч с друзьями. Астрологи советуют не пребывать в уединении. Не унывайте, и дела пойдут в гору.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Скорпионов

Максимальное внимание к работе и делам благоприятно не для всех. Если уходить с головой в деловые проблемы, не останется времени на любимого человека, друзей или близких. Вполне возможно, что кому-то из них понадобится моральная поддержка, совет или помощь посерьезнее.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Стрельцов

День пройдет под девизом: "Трудись, но не перетрудись". Звезды и планеты не принесут много энергии, поэтому нужно действовать решительно, но осторожно. В этот день нельзя перегружать свой организм работой. Необходимо следить за рационом и чаще бывать на свежем воздухе.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Козерогов

Старайтесь быть дисциплинированными - не отказывайтесь от работы и не ищите предлоги для лени. Звезды могут испытывать вас на прочность, подбрасывая мелкие неурядицы. Эти мелкие трудности не должны отвлекать вас от главной цели или лишать веры в себя.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Водолеев

Звезды приготовили для вас приятные сюрпризы. Нежданные перемены или возможности будут многообещающими. Не забывайте о делах, которые требуют скорейшего завершения. Если их снова переносить, это может обернуться для вас неудачами и проблемами.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 октября 2020 для Рыб