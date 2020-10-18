Близнецам - не принимать ничего близко к сердцу, а Ракам - не пускать дела на самотек: гороскоп на 18 октября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Овнов
Не стоит сегодня брать на себя дополнительные обязательства. Если у вас что-то не получается, не бойтесь отложить решение проблемы.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Тельцов
Активные Тельцы смогут справиться сегодня с любыми делами. Благоприятное время для начала нового дела. С близкими людьми ссориться и выяснять отношения нежелательно.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Близнецов
У Близнецов могут возникнуть проблемы на любовном фронте. В этом случае не пытайтесь все кардинально изменить и не принимайте все близко к сердцу.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Раков
Близнецам сегодня стоит все решительно обдумать. Запрещено пускать все на самотек. Советы родных примите во внимание.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Львов
18 октября стоит считаться со своими желаниями. Единственное сегодня Львам нужно постараться не находиться в толпе. Большой риск быть ограбленным.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Дев
Девам не стоит сегодня просить помощи. Вы сами способны справиться с любой возникшей проблемой.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Весов
Весам нужно завершить все незаконченные дела. Не бойтесь расстаться со своими старыми привычками.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Скорпионов
Удачный день во многих отношениях. Если давно откладывали покупку - сегодня можете смело идти в магазин за своей мечтой.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Стрельцов
Стрельцам в этот день нужно отказаться от употребления спиртных напитков. Кто-то может этим воспользоваться в корыстных целях.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Козерогов
И в любви, и в сердечных делах все замечательно. Сегодня стоит показать всем свою креативность. Одиноким Козерогам может повезти в любви.
Водолей (21 января - 18 октября февраля)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Водолеев
Не спешите сжигать за собой все мосты и делать скоропалительных выводов. Будьте готовы к грубости со стороны непорядочных людей.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 18 октября 2020 для Рыб
Сегодня Рыбам нужно постараться не выплескивать негативные эмоции на окружающих. Ничего хорошего из этого не выйдет. Также не рекомендуется употреблять спиртное.