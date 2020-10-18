Близнецам - не принимать ничего близко к сердцу, а Ракам - не пускать дела на самотек: гороскоп на 18 октября

Гороскоп на сегодня, 18 октября, советует Близнецам не пытаться что-либо изменить, а Ракам сейчас ничего нельзя пускать на самотек.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Овнов

Не стоит сегодня брать на себя дополнительные обязательства. Если у вас что-то не получается, не бойтесь отложить решение проблемы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Тельцов

Активные Тельцы смогут справиться сегодня с любыми делами. Благоприятное время для начала нового дела. С близкими людьми ссориться и выяснять отношения нежелательно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Близнецов

У Близнецов могут возникнуть проблемы на любовном фронте. В этом случае не пытайтесь все кардинально изменить и не принимайте все близко к сердцу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Раков

Близнецам сегодня стоит все решительно обдумать. Запрещено пускать все на самотек. Советы родных примите во внимание.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Львов

18 октября стоит считаться со своими желаниями. Единственное сегодня Львам нужно постараться не находиться в толпе. Большой риск быть ограбленным.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Дев

Девам не стоит сегодня просить помощи. Вы сами способны справиться с любой возникшей проблемой.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Весов

Весам нужно завершить все незаконченные дела. Не бойтесь расстаться со своими старыми привычками.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Скорпионов

Удачный день во многих отношениях. Если давно откладывали покупку - сегодня можете смело идти в магазин за своей мечтой.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Стрельцов

Стрельцам в этот день нужно отказаться от употребления спиртных напитков. Кто-то может этим воспользоваться в корыстных целях.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Козерогов

И в любви, и в сердечных делах все замечательно. Сегодня стоит показать всем свою креативность. Одиноким Козерогам может повезти в любви.

Водолей (21 января - 18 октября февраля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Водолеев

Не спешите сжигать за собой все мосты и делать скоропалительных выводов. Будьте готовы к грубости со стороны непорядочных людей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Рыб