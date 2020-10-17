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Овнам полезно знакомиться с новыми людьми, а Тельцам - не забывать следовать планам: гороскоп на 18 октября

Овнам полезно знакомиться с новыми людьми, а Тельцам - не забывать следовать планам: гороскоп на 18 октября
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
В этот день многие задумаются о прошлом, а настоящему не уделят должного внимания. Это приведет к ошибкам, исправить которые сразу не удастся. Очень важно не идти на поводу у эмоций. Нежелательно обсуждать личные дела с малознакомыми людьми, делиться своими секретами.Во второй половине дня лучше избегать перегрузок: в это время возможны недомогания.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Овнов 

Любовь в этот день станет самой важной сферой жизни. Астрологи рекомендуют не обделять вниманием вторую половинку. Также полезно будет знакомиться с новыми людьми в социальных сетях, звать их на свидания.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Тельцов 

Старайтесь проявлять активность во всех сферах жизни. Не забывайте о следовании правилам и принятым ранее планам. В такие дни полезно думать о будущем, о постановке новых задач, поисках новых увлечений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Близнецов 

Вполне возможно, что в вашей жизни начнется новый период, наполненный важными событиями и яркими эмоциями. Возможны серьезные изменения в любви, в финансовой сфере, бизнесе и работе.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Раков

Благоприятно заниматься благотворительностью, помогать близким людям и друзьям, но ничего не просить за это взамен. Чистые и добрые намерения помогут вам привлечь больше удачи в свою жизнь.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Львов   

Астрологи не советуют уходить в себя, закрываться от всего мира и уединяться на долгое время. Если не хочется общаться в живую, можно делать это в социальных сетях. Если есть какие-то тревожные мысли, лучше поделиться ими с близкими.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Дев  

День идеален для получения новых знаний. Звезды существенно усилят вашу память и внимательность. Также ночные светила помогут преодолеть проблемы в любви, найти общий язык с близкими людьми, помириться с окружающими.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Весов 

В этот день стоит сдерживать негативные эмоции. Если кто-то будет пытаться спровоцировать вас, не отвечайте обидчику той же монетой. Нужно переждать эту бурю и больше времени уделить личным делам и победам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Скорпионов 

Постарайтесь посвятить как можно больше времени общению. Будьте рядом с людьми, не стремитесь к уединению. Обращайте внимание на советы окружающих. Большой успех ждет всех, кто работает в коллективе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Стрельцов 

Война с окружающими людьми до добра не доведет. Конфликты лишь усугубят обстановку. В общении с близкими людьми стоит избегать закрытости и делиться с ними своими мыслями и эмоциями.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Козерогов

В этот день нельзя пускать дела на самотек. Это может привести к неприятным случайностям, срыву планов. В любовной сфере вас ожидают позитивные перемены, знакомства, много романтики.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Водолеев

Старайтесь не зависеть от чужого мнения, не мыслить стереотипно. Доверяйте внутреннему голосу и личному опыту. Интеллект - ваша сильная сторона, так что следуйте за логикой и не рискуйте по чем зря.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 октября 2020 для Рыб

Наступает идеальное время для путешествий или командировок. Старайтесь действовать хладнокровно и расчетливо. Не поддавайтесь на провокации врагов и недоброжелателей. Они только этого и ждут.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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