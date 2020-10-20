Львам - проявить сдержанность, а Девам - не впадать в крайности: гороскоп на 21 октября

Благоприятный день для решения многих задач. Будет возможность узнать что-то новое и полезное. Отношения, которые сегодня начинаются как дружеские, могут принять романтических характер, но не все любовные истории будут счастливы.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Овнов

В этот день астрологи советуют не давать никому пустых обещаний. Старайтесь быть открытыми и говорить прямо. В противном случае люди перестанут доверять вам. Доводите начатые дела до конца, не теряйте веру в себя.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Тельцов

Любовная сфера станет самой важной для вас. Стоит посвятить свободное время поискам второй половинки. Если у вас уже есть любимый человек, обязательно сделайте ему маленький приятный сюрприз.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Близнецов

Этот день идеально подходит для примирения. Наступает время, когда нужно просить прощения за прошлые ошибки. В любовных делах очень важно быть добрыми и открытыми. В работе не стоит отклоняться от стандартного распорядка.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Раков

Экономьте время, а не деньги. Время - гораздо более ценный ресурс, причем не возобновляемый. Астрологи советуют посвящать время обучению. Будьте осторожнее в любви - звезды говорят, что может открыться любовный треугольник.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Львов

Проявите тактичность и сдержанность по отношению к окружающим. Это касается в первую очередь к родственникам и близким. Также это очень важный совет для тех, кто вынужден много общаться с людьми на работе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Дев

Не впадайте в крайности. Не нужно тратить все свои силы на работу и переутомляться, как и полностью бездействовать. Стоит посвятить часть времени работе и бизнесу, но вечером одарить вниманием вторую половинку, родственников или друзей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Весов

Утро начнется с вороха дурных мыслей. Если удастся занять себя чем-то важным с самого начала дня, то весь остальной день должен пройти под эгидой благоприятной энергетики. Не нужно думать о плохом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Скорпионов

Финансовая и деловая сферы самые важные. Нужно раскрыть полностью тему партнерства на работе и в бизнесе, помогать окружающим и принимать помощь от них. Старайтесь избегать чрезмерной самокритики.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Стрельцов

Вас могут начать волновать вопросы, связанные со здоровьем. Это правильное направление мыслей. Звезды хотят, чтобы вы занялись своим самочувствием, начали борьбу с вредными привычками, меняли отношение к жизни.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Козерогов

В общении с людьми важно проявлять тактичность. В работе и бизнесе не помешает толика расчетливости, хитрости, но не стоит с этим слишком сильно заигрываться. Если обмануть кого-то сейчас, в ближайшем будущем вас тоже обведут вокруг пальца.

Водолей (21 января - 19 октября февраля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Водолеев

Вы можете почувствовать на себе давление со стороны окружающих. Это значит, что пришло время научиться отделять врагов от друзей. Старайтесь общаться больше с искренними и добрыми людьми.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Рыб