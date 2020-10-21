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Среда, 21.10.2020
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Овнам стоит поговорить с близкими, а у Раков есть отличная возможность отдохнуть: гороскоп на 21 октября

Овнам стоит поговорить с близкими, а у Раков есть отличная возможность отдохнуть: гороскоп на 21 октября
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Если вы сможете верно выстроить день, то он принесет хорошие результаты. В противном случае, лучше не беритесь за дело вообще, а посвятите день отдыху.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Овнов 

День пройдет спокойно, вряд ли принесет какие-то большие перемены или важные события. Стоит поговорить с близкими: сегодня можно спокойно обсудить вопросы, из-за которых раньше возникали разногласия. Неплохо пройдет романтическое свидание, назначенное на вторую половину дня.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Тельцов 

Неплохой день, который проходит спокойно, позволяет завершить то, что было начато раньше. Однако тут лучше не спешить, а двигаться вперед с осторожностью, стараясь не допустить даже мелких ошибок. В начале дня могут возникать разногласия с близкими, но позже отношения наладятся. Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Близнецов 

Сегодня будьте осторожны – возможны нервные срывы. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Не растрачивайте финансы и энергию.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Раков

Неблагоприятный день со снижением деловой активности и расположенностью к депрессии. Радует общение с близкими: они понимают вас с полуслова и во многом поддерживают. Будет возможность хорошо отдохнуть в компании друзей или родственников. Не разочарует и романтическое свидание.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Львов   

День пройдет приятно, хотя, возможно, не слишком плодотворно. Эмоциональный фон стабилен, едва ли что-то испортит вам равновесие. Звезды советуют мыслить позитивно. Таким образом можно притянуть в свою жизнь хорошие события. Следите за здоровьем. Можно начинать учебу. Навыки, которые вы сегодня приобретете, обязательно пригодятся. 

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Дев  

День отлично подходит для того, чтобы привести дела в порядок, довести до конца то, что было начато раньше. Вы почувствуете себя гораздо увереннее, получите полезный опыт, а ваша настойчивость произведет хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит.  День благоприятный для судебных дел, деловых контактов, заключения брака, зачатия.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Весов 

Вы хорошо справляетесь со многими проблемами, не торопитесь и не рискуете, всегда действуете настолько осторожно, насколько это возможно. Это позволяет избежать ошибок, обойти ловушки, расставленные недоброжелателями, разоблачить тайных врагов. Проведите день с теми, кто может составить вам приятную компанию.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Скорпионов 

Благоприятный день для начала новых дел, коммерческих поездок, подписания документов. Старайтесь не рисковать ни своими, ни чужими деньгами, не спешите делать покупки, без которых можно обойтись. Лучше не давать обещаний, касающихся финансов.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Стрельцов 

День будет насыщенным: новые яркие знакомства, душевные встречи, прогулки. Подходящий день для самостоятельной работы, спокойной, кропотливой, требующей внимания к мелким деталям. С ней вы справляетесь отлично. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Козерогов

Сегодня вам следует быть крайне осторожными и внимательными, не вмешиваться ни в какие споры. Не бойтесь браться за новые проекты: вы быстро во всем разберетесь, вскоре достигнете первых успехов и поймете, куда двигаться дальше. Там, где дело касается личных отношений, мелочи играют важную роль. Поэтому обращайте внимание на то, что не бросается в глаза, старайтесь ничего не упускать из виду.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Водолеев

Неоднозначный, порой сложный, очень ответственный день. Будет много разговоров. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами.  Полезным окажется опыт старых друзей, проверенных союзников. Возможны небольшие денежные поступления.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 октября 2020 для Рыб

Двойственный день. Будьте готовы к серьезному разговору с начальством. Возможно, вам нужно продумать новую тактику поведения. Вечер подходит для общения с родственниками, укрепления семейных связей. В этот день полезны физические нагрузки. 

Бизнес-гороскоп на неделю (19.10. - 25.10.2020) для всех знаков

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (19.10.- 25.10.2020)

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