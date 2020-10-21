Рыбам не стоит начинать новые дела, а Весам - терять оптимизм: гороскоп на 22 октября

В первой половине этого дня может возрасти неуверенность в собственных силах и осложниться общение с близкими людьми. Благоприятный день для финансовых дел, впрочем об осторожности и внимательности забывать не стоит.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Овнов

Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее. Астрологи советуют уделить время построению планов, что позволит укрепить ваше положение в трудовом коллективе, а также избежать финансовых трудностей.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Тельцов

День 22 октября будет хорош для вас в плане разрешения бытовых вопросов, которые откладывались «на потом». Контролируйте свои эмоции. Наиболее успешными должны быть планы, связанные с детьми. Также попробуйте себя в новом начинании — оно прибавит сил и вдохновения.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Близнецов

Астрологи рекомендуют в день четверга обязательно привлечь к решению поставленных перед вами вопросов своих коллег или родственников. Полезным будет общение с женщинами, которых Вы хорошо знаете: они дадут полезные советы, подскажут, как лучше поступить в неоднозначной ситуации.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Раков

День будет благоприятным для тех, кто задумал поиск союзников и единомышленников.Не давайте необдуманных обещаний в денежных вопросах. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Львов

Для вас этот день осени 2020 года будет благоприятен в плане занятий спортом и активной деятельности в целом. Стоит быть осторожнее с деньгами: завтра Вы склонны проявлять легкомыслие в финансовых вопросах, тратить слишком много.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Дев

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день. У вас может появиться новое увлечение, которое вскружит вам голову. Можно отправляться в поездки, они окажутся удачными и интересными.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Весов

Вам стоит быть более избирательными и определиться, за какое дело стоит взяться. Выбирайте одно из самых сложных, ведь в такой день грех не воспользоваться нахлынувшей энергией и не потратить ее на сложные проекты.Ни в коем случае не теряйте оптимизма.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Скорпионов

Этот день осени 2020 года посвятить обучению и интеллектуальному труду. Можете отправиться на курсы с друзьями или почитать интересные статьи в Интернете. Забудьте о неприятностях. Возможно, что в вашей жизни наступит период светлой и чистой любви.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Стрельцов

Монотонная и скрупулезная работа завтра вам будет удаваться хорошо – воспользуйтесь этим шансом. Не желательно решать финансовые вопросы, делать крупные покупки. Вообще, с деньгами нужно обращаться осторожнее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Козерогов

У вас появится шанс во всей красе проявить свои способности. Однако, очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих мечтаний и планов.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Водолеев

Вы в день 22 октября будете необычайно эмоциональны, что будет способствовать вашей придирчивости к окружающим. Вам необходимо научиться управлять собственными эмоциями. Рекомендуется быть внимательными и осторожными.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Рыб