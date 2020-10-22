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Четверг, 22.10.2020
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Близнецам не стоит рисковать, а Овнам нужно обратить внимание на здоровье: гороскоп на 22 октября

Близнецам не стоит рисковать, а Овнам нужно обратить внимание на здоровье: гороскоп на 22 октября
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Сегодня Луна помогает сохранять лояльность по отношению к прежним законам, планам, порядкам, авторитетам и ценностям. Желательно мыслить крупными категориями и рассматривать мелочи в общем контексте.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Овнов 

Сегодня Овнам нужны дисциплинированность, смелость и выдержка. 22 октября не самый удачный день, чтобы тратить деньги или вкладывать куда-то. Также, день несет в себе серьезную опасность для здоровья. 

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Тельцов 

Сегодня ваша семья не будет поддерживать так сильно, как обычно. Наоборот, будут критичны, прислушивайтесь к тому, что родные говорят вам. Астрологи советуют не перегружать себя работой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Близнецов 

Если на работе произошли какие-то незапланированные события, то воздержитесь от принятия поспешных решений.В любви вас ожидает тишина и покой. По гороскопу 22 октября 2020 Вы должны быть очень внимательными с деньгами, вам не стоит слишком рисковать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Раков

Это удачный день для людей с гипертрофированным чувством долга. Сегодня нужно брать всю ответственность на себя и не надеяться на волю случая. Не игнорируйте растущие трудности и не пытайтесь сразу же с ними справиться. Отложите любые запланированные покупки, если сможете.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Львов   

Астрологи советуют провести время с любимым человеком. День хорош для научной и аналитической работы, а также для того, чтобы разобраться в психологических проблемах.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Дев  

Не лучший день для покупок. Вы можете столкнуться с неприятными последствиями, если сейчас сделаете крупное приобретение. Велика вероятность начала глобальных перемен в жизни.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Весов 

На спокойный день лучше не рассчитывать: вас ждет масса дел, в том числе неприятных. Не ограничивайте себя в общении и в стремлениях. Сегодня хороший день для покупок, но только смотрите на цены и не переплачивайте.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Скорпионов 

Астрологи советуют не рассказывать о том, к чему стремитесь и чего вот-вот достигнете. Старайтесь быть самостоятельными и философски относиться к проблемам. Лучше займитесь творчеством, это поможет нормализовать гармонию в душе, отвлечься от плохих мыслей и помечтать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Стрельцов 

Неплохой день для работы, однако нужно приложить усилия, чтобы все удачно складывалось. Также день подходит для получения знаний. Будет возможность завязать полезные знакомства.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Козерогов

Поскольку сегодня Козерог не склонен к внутреннему равновесию, нужно разобраться с тем, что у вас уже есть и чего еще на самом деле вы хотите. Это отличный день для любви, общения с родственниками, развлечений или романтики.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Водолеев

День можно посвятить любым делам. Можно начинать новые проекты на работе и в бизнесе, совершать дорогостоящие покупки. Представителей знака ждет энергичный, продуктивный и благоприятный день.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 октября 2020 для Рыб

Лучше всего в этот день у Рыб будут продвигаться учеба и проекты, до которых раньше не доходили руки.Оптимизм и творческий подход могут привести к высоким результатам. В личной жизни постарайтесь вспомнить хорошие моменты, которые вас объединили в прошлом. Разговор по душам поможет стать ближе.

Бизнес-гороскоп на неделю (19.10. - 25.10.2020) для всех знаков

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (19.10.- 25.10.2020)

Любовный гороскоп на неделю с 19.10. по 25.10.2020

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

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