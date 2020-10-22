Близнецам не стоит рисковать, а Овнам нужно обратить внимание на здоровье: гороскоп на 22 октября

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Овнов
Сегодня Овнам нужны дисциплинированность, смелость и выдержка. 22 октября не самый удачный день, чтобы тратить деньги или вкладывать куда-то. Также, день несет в себе серьезную опасность для здоровья.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Тельцов
Сегодня ваша семья не будет поддерживать так сильно, как обычно. Наоборот, будут критичны, прислушивайтесь к тому, что родные говорят вам. Астрологи советуют не перегружать себя работой.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Близнецов
Если на работе произошли какие-то незапланированные события, то воздержитесь от принятия поспешных решений.В любви вас ожидает тишина и покой. По гороскопу 22 октября 2020 Вы должны быть очень внимательными с деньгами, вам не стоит слишком рисковать.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Раков
Это удачный день для людей с гипертрофированным чувством долга. Сегодня нужно брать всю ответственность на себя и не надеяться на волю случая. Не игнорируйте растущие трудности и не пытайтесь сразу же с ними справиться. Отложите любые запланированные покупки, если сможете.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Львов
Астрологи советуют провести время с любимым человеком. День хорош для научной и аналитической работы, а также для того, чтобы разобраться в психологических проблемах.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Дев
Не лучший день для покупок. Вы можете столкнуться с неприятными последствиями, если сейчас сделаете крупное приобретение. Велика вероятность начала глобальных перемен в жизни.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Весов
На спокойный день лучше не рассчитывать: вас ждет масса дел, в том числе неприятных. Не ограничивайте себя в общении и в стремлениях. Сегодня хороший день для покупок, но только смотрите на цены и не переплачивайте.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Скорпионов
Астрологи советуют не рассказывать о том, к чему стремитесь и чего вот-вот достигнете. Старайтесь быть самостоятельными и философски относиться к проблемам. Лучше займитесь творчеством, это поможет нормализовать гармонию в душе, отвлечься от плохих мыслей и помечтать.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Стрельцов
Неплохой день для работы, однако нужно приложить усилия, чтобы все удачно складывалось. Также день подходит для получения знаний. Будет возможность завязать полезные знакомства.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Козерогов
Поскольку сегодня Козерог не склонен к внутреннему равновесию, нужно разобраться с тем, что у вас уже есть и чего еще на самом деле вы хотите. Это отличный день для любви, общения с родственниками, развлечений или романтики.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Водолеев
День можно посвятить любым делам. Можно начинать новые проекты на работе и в бизнесе, совершать дорогостоящие покупки. Представителей знака ждет энергичный, продуктивный и благоприятный день.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 октября 2020 для Рыб
Лучше всего в этот день у Рыб будут продвигаться учеба и проекты, до которых раньше не доходили руки.Оптимизм и творческий подход могут привести к высоким результатам. В личной жизни постарайтесь вспомнить хорошие моменты, которые вас объединили в прошлом. Разговор по душам поможет стать ближе.