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Четверг, 22.10.2020
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Козерогам не стоит находиться в одиночестве, а Тельцам - быть осторожнее в деньгами: гороскоп на завтра 23 октября

Козерогам не стоит находиться в одиночестве, а Тельцам - быть осторожнее в деньгами: гороскоп на завтра 23 октября
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
23 октября 2020 года обещает на удивление спокойный и гармоничный день. Гороскоп склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще - получению удовольствия от жизни.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Овнов 

День отлично подходит для активного отдыха, свиданий, общения влюбленных и походов в гости. Неблагоприятное время для распоряжения деньгами, будь то новый проект или крупные покупки.  Интуиция и умение разбираться в людях вас сегодня не подводят.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Тельцов 

День склоняет Тельца к тому, что ему будет трудно принять любое решение и взять на себя ответственность за результат. Если с деньгами Телец не будет осторожен, то может понести неожиданные потери. В этот день нежелательно браться за сложные дела.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Близнецов 

Звезды не обещают Близнецам безоблачного дня, поэтому нужно с утра набраться терпения. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Раков

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать «стоп». Вероятны встречи, которые положат начало долгой дружбе и плодотворному сотрудничеству. Хорошо складываются деловые поездки.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Львов   

Благоприятный день для работы и важных дел. Можно заключать сделки, проводить важные деловые переговоры. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения. Возможны романтические приключения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Дев  

В этот день можно принимать судьбоносные решения. Это удачное время для общения, поиска информации, поездок. Отношения, начинающиеся как деловые, могут принять романтический характер.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Весов 

Вы можете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Однако, близкие Весов могут жаловаться на недостаток вашего внимания. Возможно осложнение отношений с избранником.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Скорпионов 

Отличный день для обсуждения любых вопросов, даже таких, из-за которых прежде возникали разногласия. Этот день может преподнести не совсем приятные сюрпризы в области возвышенных чувств. Расслабьтесь вечером, никто из близких не будет возражать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Стрельцов 

В этот день нужно активно действовать и верить в успех. Это прекрасный период для одиноких людей, которые ищут любовь.Вечер порадует хорошей новостью.Хороший день для того, чтобы изучить что-то новое, или может помочь кому-то советом, за который вас впоследствии отблагодарят.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Козерогов

День благоприятен для любовных отношений. Есть шанс добиться успеха в делах, требующих не только знаний, но и фантазии, творческого подхода. Старайтесь не проводить свободное время в уединении.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Водолеев

Идет благоприятная пора для всего, что связано с любовью. Тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно внимательно оглядеться по сторонам. Порадует сообщение, полученное в середине дня.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 октября 2020 для Рыб

В профессиональной сфере преобладает влияние позитивных тенденций. У вас будет возможность укрепить свои позиции, присоединиться к работе над интересными проектами. Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у вас беспокойство.

Бизнес-гороскоп на неделю (19.10. - 25.10.2020) для всех знаков

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Автор:

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