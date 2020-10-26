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Мечты станут ближе, но может не повезти в любви: лунный календарь на неделю 26 октября - 1 ноября

Мечты станут ближе, но может не повезти в любви: лунный календарь на неделю 26 октября - 1 ноября
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Грядущая неделя, с 26 октября по 1 ноября, принесет множество возможностей для саморазвития, бизнеса и карьеры, но в то же время может вызвать конфликты, - в основном из-за Полнолуния, которое наступит уже 31 октября.

"Телеграф" приготовил прогноз по лунному календарю на неделю.

В понедельник, 26 октября, будет 10 лунный день под знаком Рыб. Сконцентрироваться сложнее обычного, мысли так и норовят улететь, потому легче всего заниматься творчеством и активным отдыхом. Однако работа и любые дела в целом продвигаются без затруднений, а все неприятности носят кратковременный характер. Партнерские контакты могут наладиться сами собой. Также благоприятно гулять, проводить время у воды, париться в бане, заниматься благотворительностью.

Вторник, 27 октября, 11 лунный день. Это время раскрытия потенциала, когда самые невероятные начинания могут завершиться с наилучшим исходом без особых усилий. Очень позитивный и энергетически сильный день, когда можно смело расширять сферу деятельности (но только если намерены довести начатое до конца).

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В среду, 28 октября, в 12 лунный день Луна переходит под влияние знака Овен, что характеризуется повышенной импульсивностью и эмоциональностью, из-за чего растет риск опрометчивых решений, агрессии и конфликтов. Стоит воздержаться от выяснения отношений, поскольку велика опасность ссор с любимыми. В то же время энергетика дня несет добро ближним, желание дарить подарки, выполнять просьбы. Удачно будет двигаться к воплощению своих целей и мечт, реализовывать краткосрочные планы.

Четверг, 29 октября, 13 лунный день. Отличное время для обучения в группе и самостоятельно, может случиться всплеск творческой энергии, вдохновение реализовывать свой потенциал. Могут всплыть проблемы и сложности, но не стоит волноваться из-за этого, - их решение принесет одну только пользу, если удастся прийти к нему со спокойствием.

В пятницу, 30 октября, будет 14 лунный день, который располагает к упорной работе и больше всех прочих в лунном цикле приносит удачи в важных начинаниях. Дела, начатые в этот день, имеют очень высокие шансы удаться. Если же какие-то связи, заботы или обязанности тяготят Вас - самое время избавиться от лишнего, освободив силы и голову для нового.

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В субботу, 31 октября, грядет Полнолуние, 15 лунный день. Он считается критическим и одним из самых опасных за весь месяц, поскольку человек теряет душевное спокойствие и эмоциональную стабильность, становится подвержен внутренним демонам, искушениям, перепадам настроения. На фоне всего усиливается недопонимание и импульсивность, что может привести к ссорам. Могут напомнить о себе хронические болезни, проявиться плохие привычки. Лучше стараться контролировать себя в Полнолуние, заниматься мелкими делами по дому и на работе.

Воскресенье, 1 октября, наступит 16 лунный день под знаком Тельца. Эти лунные сутки очень гармоничны и энергичны, при этом, лишние силы лучше пустить в полезное русло, чтобы они не обернулись деструктивом. Проявления недовольства могут обернуться токсичными поучениями, и стоит сохранять спокойствие, несмотря на раздражители. Хорошо заниматься улучшением профессиональных качеств, делать покупки для долгосрочного использования, заниматься недвижимостью и финансовыми операциями в целом.

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Все по теме:

Полнолуние, Лунный календарь, Астропрогноз, лунный день.

Автор:

Телеграф
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