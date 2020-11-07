Львам - не ограничивать себя, а Девам - избавиться от негативных мыслей: гороскоп на 7 ноября

Астрологи обещают беспокойный день. Он принесет с собой неясную тревогу, сомнения. Возможны неожиданные идеи. Они не всегда сразу получат поддержку, но все же достойны обсуждения. В начале дня многие могут ощутить недостаток энергии, но со временем состояние поменяется к лучшему. Вторая половина дня пройдет более насыщенно.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Овнов

Наступает время, когда приходится отвечать за прошлые ошибки. Если вы что-то сделали не так в прошлом, сегодня может наступить возмездие. Чтобы очистить свою карму, старайтесь делать больше добрых дел.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Тельцов

Следите за своими эмоциями. Не кипятитесь без причины, не отвечайте негативом на провокации. В этот день нужно посвящать себя поискам второй половинки, романтике и новым знакомствам. Также полезно встречаться с друзьями.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Близнецов

Не ищите виноватых в своих проколах. Такое поведение до добра не доведет. Астрологи рекомендуют бороться с ревностью. Не нужно ограничивать свободу близких людей, навязывать им свою волю.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Раков

Звезды в очень благоприятном положении сегодня, поэтому на горизонте могут возникнуть новые возможности. Старайтесь избегать фальши, лжи и притворства. Не обращайте внимания на слухи и сплетни, которые касаются вас или вашей семьи.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Львов

Не нужно ставить себя в жесткие рамки. Ощущение свободы - это лучшее, что можно обрести сегодня. Не ограничивайте себя в любимых занятиях и получайте удовольствие от жизни. Этот день того стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Дев

Звезды и планеты в дисгармонии, поэтому сегодня вы можете стать очень восприимчивыми к негативу со стороны окружающих людей. Старайтесь фильтровать входящую информацию, не задерживая свои мысли на чем-то плохом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Весов

С самого утра стоит расставить правильно приоритеты. Нужно сфокусироваться на той сфере, которая требует от вас наибольшего участия. Пришла пора браться за самые важные и неотложные дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Скорпионов

Старайтесь проявлять доброту и взаимопонимание по отношению к людям. Очень важно пропускать мимо ушей критику. Начать день стоит с наведения порядка дома и на рабочем месте. Вечер подходит для шопинга и развлечений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Стрельцов

Этот день обещает быть спокойным и размеренным. Его можно посвятить отдыху либо сложной монотонной работе. Старайтесь оставаться расслабленными и оптимистичными. Не переутомляйтесь и не встревайте в конфликты.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Козерогов

Звезды и планеты в хорошем настроении, поэтому они помогут вам нейтрализовать негативные эмоции и воспоминания. Сегодняшний день может стать началом нового этапа вашей жизни, наполненного везением и удачей.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Водолеев

В этот день можно начинать починку старых вещей. Ошибка, которую нельзя допускать - бездействие и лень. Нужно браться за важные дела и подходить к их решению максимально ответственно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 ноября 2020 для Рыб