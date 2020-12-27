Девам - не торопиться с решениями, а Весам - иметь запасной план: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Овен

Овнам в среду, 30 декабря, лучше не переутомляться. Начало года будет очень благоприятным. Астрологи считают, что самыми яркими и позитивными днями станут 1 и 3 января.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Телец

Астрологи настоятельно советуют Тельцам проявлять больше искренности, быть открытыми с коллегами, друзьями и родственниками. Это поможет им не нажить себе новых врагов перед Новым годом.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Близнецы

Близнецам стоит направить всю свою энергию на избавление от проблем и достижение благополучия. В начале января Близнецам стоит сфокусироваться на смене имиджа и обстановки.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Рак

Если вступать в споры и выяснять отношения, негатив может стать главным спутником в начале 2021 года. Самый позитивный день недели - 3 января.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Лев

На стыке 2020 и 2021 года очень важно оставаться позитивными и добрыми. Нужно помогать нуждающимся, стремиться к поискам компромиссов в отношениях.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Дева

Астрологи советуют не торопиться с решениями, особенно в финансовой сфере и в рабочих вопросах. Вселенная подарит Девам возможность познакомиться с приятным и позитивным человеком.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Весы

У Весов на этой неделе ожидаются срывы планов - как до, так и после наступления Нового года. Наличие запасных планов поможет избежать проблем.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Скорпион

та неделя- благоприятное время для примирения с близкими и друзьями. Не нужно бояться просить прощения. Окружающие за это начнут больше уважать Скорпионов.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Стрелец

Большой успех ожидает тех, кто станет смотреть не в прошлое, а в будущее. На этой неделе полезно мечтать, думать о чем-то хорошем.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Козерог

31 декабря случится резкий скачок позитивной энергии, который поможет настроиться на волну позитива перед долгожданным праздником. На этой неделе астрологи советуют быть активнее физически.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Водолей

Большая удача ожидает Водолеев. Астрологи считают, что именно им будет проще всего завершить важные дела вовремя и с чистой душой встретить новогодние праздники.

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года Рыбы

Чем больше времени Рыбы станут посвящать семье и второй половинке, тем будет лучше для них. Эксперты рекомендуют не менять планы в последнюю секунду и встречать праздники так, как было запланировано ранее.