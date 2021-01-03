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Водолеям стоит посвятить время семье, а Рыбам - не отказываться от новых знакомств: любовный гороскоп на неделю

Водолеям стоит посвятить время семье, а Рыбам - не отказываться от новых знакомств: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Одиноким Овнам звезды сулят приятные знакомства, а в семейной жизни будет царить идиллия. Астрологи рекомендуют Овнам укреплять отношения и наслаждаться счастьем.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе важно следить за настроением, чтобы ненароком не обидеть близких людей. Вторая ее половина подходит для романистических приключений.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Тем, кто ищет романтические отношения, стоит присмотреться к ближнему кругу знакомых, а семейным парам астрологи рекомендуют сосредоточиться на укреплении любви.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Начало января для Раков будет посвящено финансовой стороне. Стоит поделиться своими переживаниями с близкими, чтобы с их поддержкой найти выход из сложившегося положения.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

В этот период отличное настроение и некоторая леность будут мешать поиску отношений. Силы пригодятся для новых любовных свершений уже на следующей неделе.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

В новогодние праздники будет шанс встретиться с интересными людьми, однако если настроение не располагает к новым знакомствам, лучше остаться дома.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам на этой неделе стоит обратить внимание на семейные проблемы и поучаствовать в их устранении. Идеальным временем для романтики и свиданий будет три первых дня.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионов на этой неделе может подвести эмоциональность, которая станет преградой как для выстраивания новых отношений, так и для размеренной и счастливой семейной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Ближе к выходным Стрельцы смогут уделить внимание как романтике, так и обретению гармонии в семейной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Наступающая неделя будет удачной для общения с близкими людьми. В этот период Козероги могут полностью посвятить себя отношениям.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Астрологи рекомендуют посвятить время семье, а не поиску приключений, которые могут обернуться разочарованием.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Астрологи рекомендуют не отказываться от новых знакомств. Семейным парам будет не до скуки, на этой неделе их жизнь станет более насыщенной.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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