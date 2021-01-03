Весам не сомневаться в своих силах, а Скорпионам не поддаваться распродажам: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна
Начало нового года - отличная возможность приступить к новым делам, пока все отдыхают. Эта неделя января подходит как для воплощения в жизнь бизнес-идей, так и для творческой работы.
Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов
Финансовая активность может привести к убыткам из-за нестабильного влияния звезд и планет, поэтому риски нужно учитывать и не торопиться с решениями, если речь идет о вкладах, кредитах или крупных покупках.
Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов
Начало январской недели будет удачным для тех, кто работает в творческой сфере, а тем, кто занят интеллектуальной работой, удача улыбнется ближе к концу недели.
Финансовый гороскоп на неделю для Раков
Астрологи рекомендуют не терять времени даром, а освоить что-то новое или заполнить пробелы в знаниях. Звезды и планеты настроены позитивно, и новую информацию будет легче запомнить.
Финансовый гороскоп на неделю для Львов
Этот период удачен для торговли, и предпринимателям не стоит терять времени даром. Астрологи рекомендуют Львам отказаться от займов и постараться своими силами решить возникающие финансовые вопросы.
Финансовый гороскоп на неделю для Девы
Финансовое положение будет стабильным, если отказаться от кредитования и выдачи своих накоплений взаймы. Сохранив сбережения, Девы смогут избежать неприятностей с финансами в дальнейшем.
Финансовый гороскоп на неделю для Весов
Привлечь материальное благополучие получится, если не медлить и не сомневаться в своих силах. Весам важно настроиться на волну успеха, чтобы финансовые потоки не прошли мимо.
Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов
Проблем с деньгами не будет, если в начале января откладывать накопления и пускать их в рост, а не тратить спонтанно, поддавшись заманчивым распродажам.
Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов
Стрельцам важно составить план, который поможет не оступиться и не потерять своей выгоды из-за необдуманных или поспешных решений.
Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов
Козерогам важно больше отдыхать, чтобы не потерять позитивного настроя из-за переутомления, ведь в конце недели ситуация нормализуется, и энергия потребуется для решения важных финансовых вопросов.
Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев
Секрет успеха в начале января прост - позитивный настрой, ответственность и активность. Справиться с работой поможет и поддержка близких людей.
Финансовый гороскоп на неделю для Рыб
Астрологи рекомендуют сократить траты и отказаться от спонтанных покупок, а также не медлить с выполнением дел. Активность и целеустремленность позволят Рыбам стабилизировать финансовую ситуацию.