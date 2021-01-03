Скачать
Воскресенье, 03.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Украину всколыхнуло первое за год землетрясение (карта)
Украину всколыхнуло первое за год землетрясение (карта)
Могут ли Россию и Беларусь отключить от SWIFT? Прогноз Вадима Иосуба
Могут ли Россию и Беларусь отключить от SWIFT? Прогноз Вадима Иосуба
Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину
Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину

Весам не сомневаться в своих силах, а Скорпионам не поддаваться распродажам: бизнес-гороскоп на неделю

Весам не сомневаться в своих силах, а Скорпионам не поддаваться распродажам: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Начало нового года - отличная возможность приступить к новым делам, пока все отдыхают. Эта неделя января подходит как для воплощения в жизнь бизнес-идей, так и для творческой работы. 

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Финансовая активность может привести к убыткам из-за нестабильного влияния звезд и планет, поэтому риски нужно учитывать и не торопиться с решениями, если речь идет о вкладах, кредитах или крупных покупках.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Начало январской недели будет удачным для тех, кто работает в творческой сфере, а тем, кто занят интеллектуальной работой, удача улыбнется ближе к концу недели.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Астрологи рекомендуют не терять времени даром, а освоить что-то новое или заполнить пробелы в знаниях. Звезды и планеты настроены позитивно, и новую информацию будет легче запомнить.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Этот период удачен для торговли, и предпринимателям не стоит терять времени даром. Астрологи рекомендуют Львам отказаться от займов и постараться своими силами решить возникающие финансовые вопросы.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Финансовое положение будет стабильным, если отказаться от кредитования и выдачи своих накоплений взаймы. Сохранив сбережения, Девы смогут избежать неприятностей с финансами в дальнейшем.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Привлечь материальное благополучие получится, если не медлить и не сомневаться в своих силах. Весам важно настроиться на волну успеха, чтобы финансовые потоки не прошли мимо.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Проблем с деньгами не будет, если в начале января откладывать накопления и пускать их в рост, а не тратить спонтанно, поддавшись заманчивым распродажам.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам важно составить план, который поможет не оступиться и не потерять своей выгоды из-за необдуманных или поспешных решений.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам важно больше отдыхать, чтобы не потерять позитивного настроя из-за переутомления, ведь в конце недели ситуация нормализуется, и энергия потребуется для решения важных финансовых вопросов.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Секрет успеха в начале января прост - позитивный настрой, ответственность и активность. Справиться с работой поможет и поддержка близких людей.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Астрологи рекомендуют сократить траты и отказаться от спонтанных покупок, а также не медлить с выполнением дел. Активность и целеустремленность позволят Рыбам стабилизировать финансовую ситуацию.

Время стабильности и укреплений семейных связей: гороскоп на январь для каждого знака зодиака

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Участник переговоров в Минске оценил шансы Украины вернуть Донбасс в ближайшее время
02 Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
03 Выяснились новые данные о прокуроре, который загадочно погиб возле элитной базы отдыха
04 Через сколько часов после пьянки можно садиться за руль: памятка для водителей
05 В Украине объяснили, чем может обернуться "закручивание гаек" окружением Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будет неожиданность: в России рассказали, как Путин выберет себе преемника
Будет неожиданность: в России рассказали, как Путин выберет себе преемника
Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Когда колядуют в Украине в 2021 году
Когда колядуют в Украине в 2021 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь