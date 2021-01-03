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Скорпионам лучше не отвергать помощь, а Козерогам - избавиться от сомнений: гороскоп на неделю
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Овен

Представителям этого Знака Зодиака можно и даже нужно начинать новые дела в бизнесе и на работе. На этой неделе возможны судьбоносные встречи и знакомства.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Телец

В хорошем расположении духа удастся повысить продуктивность, уменьшить финансовые риски. В любовной сфере неделя с 4 по 10 число будет успешной.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Близнецы

4 и 5 января - самые благоприятные дни недели для Близнецов. Большая удача ждет всех, кто занят в творческой сфере. Астрологи настоятельно рекомендуют не откладывать на потом важные дела.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Рак

У Раков на этой неделе получится изменить свою жизнь к лучшему, особенно в любовной сфере. Неделя совершенно не подходит для дальних поездок.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Лев

Львы с 4 по 10 января обретут удачу в финансовой и деловой сферах. Одинокие Львы смогут понять, в чем их настоящая проблема и в чем причина их одиночества.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Дева

На этой неделе важно заниматься самыми простыми и насущными делами. Не стоит переутомляться, общаться с токсичными людьми.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Весы

Вся неделя идеально подходит для совершения покупок любого масштаба. В любовной сфере у Весов тоже все будет удачно.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Скорпион

В хорошем расположении духа Скорпионам удастся сэкономить кучу времени и нервов. Не стоит отвергать руку помощи, протянутую близким человеком.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Стрелец 

Стрельцам удастся преуспеть в любовных делах. Нужно стремиться к общению с открытыми и добрыми людьми.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Козерог

Козерогам необходимо избавиться от сомнений и отрицательных мыслей. Полезно будет начинать новые дела и заниматься спортом.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Водолей

Водолеи смогут существенно повысить свои доходы. Нужно лишь начать действовать. Вода под лежачий камень не течет. В любви ситуация схожа.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года Рыбы

Стоит прислушиваться к своей интуиции в сложных ситуациях или если на пути появятся сложные проблемы. Советы окружающих лучше обходить стороной.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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