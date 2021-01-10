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Воскресенье, 10.01.2021
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Стрельцам и Козерогам не стоить тратить большие суммы: бизнес-гороскоп на неделю

Стрельцам и Козерогам не стоить тратить большие суммы: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Большая удача ожидает творческих личностей и всех, кто должен очень быстро принимать решения. Астрологи рекомендуют подходить основательно к решению любых вопросов.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Звезды и планеты помогут осуществить самые важные мечты и найти большие скидки и распродажи. Необходимо внимательнее просматривать интернет-магазины.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

На выходных можно будет заняться шопингом или работой. Если Близнецы почувствуют потерю мотивации и ухудшение настроения, лучше уделить внимание отдыху, релаксации, развлечениям.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Деньги любят счет. На этой неделе нужно пересчитать все свои сбережения и оценить все расходы в день, в неделю, в месяц. Это идеальное время для планирования.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам нельзя отказываться от мечты, про которую кто-то скажет, что она бесполезна, или от идеи, которую отвергнут. Важно помнить о том, что деньги любят смелых и упорных людей.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Всю неделю Девам будет очень сильно везти в финансовой сфере и в работе. Больше всего повезет тем, кто занимается сложной монотонной работой.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Не стоит полагаться на поддержку окружающих. На этой неделе можно начинать изучение чего-то нового, браться за новые дела, искать в себе новые таланты.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Это очень важная неделя, на которой Скорпионы смогут получить от Вселенной важные подсказки о том, что им нужно делать дальше, куда идти и на что обращать внимание.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Астрологи советуют не тратить большие суммы, особенно сразу после поступления денег. Самые лучшие траты сейчас - на развлечения, семью, свидания.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Деньги лучше не тратить. Очень важно оставаться осторожными в общении с новыми людьми, многие из которых могут оказаться скрытыми недоброжелателями.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи смогут найти новую работу или получить приятные предложения от работодателей. Если есть лишние деньги и время, то можно немного побаловать себя подарками.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Рыбам нужно действовать, идти вперед, бороться за место под финансовым солнцем и цепляться за любую соломинку. В начале недели можно смело заниматься шопингом.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.

Автор:

Телеграф
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