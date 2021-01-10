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Стрельцам не стоит наживать себе врагов, а Водолеям лучше посвятить время домашним делам: гороскоп на неделю

Стрельцам не стоит наживать себе врагов, а Водолеям лучше посвятить время домашним делам: гороскоп на неделю
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Овен

Очень благотворно на энергетике Овнов скажется перестановка мебели дома, генеральная уборка, наведение порядка, избавление от лишнего хлама. Также представителям знака пора перебрать гардероб и купить новые вещи.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Телец

Первые дни недели - идеальные для работы, любви и обучения. На этой неделе Тельцам лучше заняться раздачей долгов.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Близнецы

Звезды дадут Близнецам возможность преуспеть в новых делах, совершить покупки. Большая удача ждет представителей творческих профессий.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Рак

Нужно больше отдыхать, развлекаться, но не забывать про самые важные обязанности дома и на работе. Нужно поддерживать чистоту в родных стенах.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Лев

Львам будет улыбаться удача в любви, в работе и бизнесе. Секрет сохранения успеха в умении относиться к новостям спокойно, без лишнего гнева и негодования.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Дева

На этой неделе энергетика звезд и планет будет довольно негативной, поэтому романтические встречи лучше на них не намечать. Всем семейным представителям Знака стоит как можно больше времени проводить с близкими.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Весы

Весам будет улыбаться удача буквально во всем, к чему они приложат свою руку. Самое главное сейчас - не зазнаться и не подумать, что все дается легко и без усилий.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Скорпион

Свободную минуту Скорпионам лучше посвятить домашним делам и общению с близкими. Также астрологи советуют не впадать в крайности.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Стрелец 

Стрельцам нельзя переходить дорогу опасным людям и наживать себе врагов. Очень важны предельная осторожность, предусмотрительность и умение работать в одиночку.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Козерог

Небольшие переутомления у Козерогов будет сильно бить по уверенности и самочувствию. Все должно пребывать в балансе.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Водолей

Начало и конец недели Водолеям лучше посвятить домашним делам, уборке и отдыху после праздников. На работе важно не обходить стороной беспорядок.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года Рыбы

Рыбам нужно полностью посвятить себя делам. Вполне возможно, что представителям знака удастся решить проблемы, которые ранее решить не получалось по каким-то веским причинам.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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