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Продуктивный период у Львов, а Козерогов ждет вызов судьбы: гороскоп на неделю

Продуктивный период у Львов, а Козерогов ждет вызов судьбы: гороскоп на неделю
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Овен

Приготовьтесь, вас собьет с ног шквал эмоций. Чужих. Если вы способны сохранять спокойствие в такой обстановке - вы гигант.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Телец

Эгоизм, несомненно, полезная черта характера, но не всегда приветствуемая окружающими. Выбирайте на что не обращать внимание.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Близнецы

От вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется, не драться же с этим человеком...

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Рак

Чем попусту растрачивать энергию на эмоции, тем самым повышая энтропию вселенной, что, как известно, ни к чему хорошему привести не может, ибо приближает ее к состоянию тепловой смерти, займитесь домашними делами.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Лев

Эта неделя будет началом весьма и весьма продуктивного периода вашей жизни. Вам придется проявить твердость характера в определенных вопросах.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Дева

Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться - не поверят.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Весы

Нельзя все время говорить "Это не я". Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Скорпион

Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Стрелец

Вам представится возможность поймать некстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку, словом - улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Козерог

Вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно на этой неделе вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Водолей

Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат - так будет лучше.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года Рыбы

Не стоит недооценивать удачу, которая выпала на вашу долю. Во-первых, вы лишаете себя удовольствия, а во-вторых, она (удача) ведь и обидеться может. Раз ее здесь не ценят.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 295

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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