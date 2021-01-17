Овну стоит взять паузу в отношениях, а Стрельцам - уединиться: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овну стоит взять паузу в отношениях: он может быть не готов к развитию событий, возможно, лучше вообще отменить свидание.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Телец готов бесконечно предъявлять претензии к другим, не замечая, что сам является источником негатива. Возможно, Тельцу просто нужно немного ласки? Трудно получить её, без конца фыркая и брыкаясь.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам трудно в чем-либо определиться, а уж тем более в делах сердечных. Своей непоследовательностью в любимом человеке они могут вызывать различные чувства – от легкого недоумения до раздражения.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Заглянув глубоко в себя, Рак сумеет найти силы для того, чтобы исправить ситуацию в отношениях с любимым человеком, казавшуюся безвыходной. Раки смогут справиться с любой трудностью, у них есть для этого всё необходимое, нужно лишь поверить в собственные силы.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Лев настроен покорять с первого взгляда, но на деле он может произвести противоположное впечатление. Львам предстоит тщательно анализировать поступающую информацию, чтобы составить правильное представление о реальном положении вещей.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Энергия Девы почти на нуле, а потому ей сложно будет соответствовать задору и энергии второй половинки. Вот почему, чтобы не разочаровать любимого человека своей пассивностью, лучше сразу предложите ему "ленивое" времяпрепровождение.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Сердце Весов "склонно к измене и перемене, как ветер мая". Ветреные настроения могут сыграть с ними злую шутку: ревность второй половинки обеспечена. Для одиноких Весов противоречивость и спонтанность может обернуться случайным знакомством с возможными неприятными последствиями.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Любимый человек может потребовать от Скорпиона внимания, сам же представитель этого знака Зодиака не расположен к ухаживаниям и любовным играм. Скорпиону больше по душе блаженное ничегонеделание.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Чтобы испытать все богатство любовных ощущений, Стрельцам вовсе не обязательно гнаться за динамикой, новизной и экзотикой. Наслаждаться тонкими нюансами близости можно дома, достаточно отключить связь с внешним миром.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Любовная удача Козерогов не в последнюю очередь зависит от их умения поддержать вокруг своего романа подходящую "ауру". Выбрав нужную музыку, свет, аромат, вино или цветовую гамму, вы магически усилите впечатление и закрепите успех.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Влюбленные Водолеи не слишком предприимчивы и настойчивы. Они не расположены жестко бороться с соперниками или завоевывать чужое внимание. Свободные Водолеи готовы философски отнестись к одинокому положению, статус "сингл" не доставит им никаких неудобств и не причинит моральных страданий.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Влюбленные Рыбы погружены в свои ощущения. Не исключено, что они будут продолжать жить в своем привычном мире грез, в то время как внешние обстоятельства предлагают им новые знания и ориентиры