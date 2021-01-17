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Близнецов ждет удача, а Стрельцам удастся улучшить свое финансовое положение: бизнес-гороскоп на неделю

Близнецов ждет удача, а Стрельцам удастся улучшить свое финансовое положение: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Эта неделя складывается неоднозначно для Овнов. С одной стороны можно сказать, что это будет относительно финансово благополучное время. Доходы будут идти вам стабильно, вы будете успешно справляться с поставленными задачами. Это хорошие дни для совершенствования профессионального мастерства.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Вы будете азартны и рисковые. Лучше вообще подождите с финансовыми делами до выходных. На выходных и общая астрологическая обстановка станет удачной для денег, и лично у вашего знака начнут расти доходы.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Эта неделя удачна для финансовых вопросов, связанных с чужими деньгами, кредитами, инвестициями, налогами. Начинать лучше всего в понедельник — вторник. Со среды по пятницу вам будет по мелочи везти на чужие деньги: то в кафе за вас заплатят, то начислят бонусы, то подарят какую-нибудь мелочь. А вот на выходных повезет по-крупному.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В течение недели Раки смогут получить больше свободы действий и гораздо успешнее реализовать себя в деловой активности. Это благоприятное время для участия в собраниях акционеров, профсоюзных собраниях и любой коллективной творческой деятельности.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Вас ждет аврал на работе или срыв планов в бизнесе. Случится это по вине или по инициативе другого человека. Приготовьтесь оперативно реагировать на проблему. В деньгах в будни ничего важного не произойдет. На выходных ситуация изменится: вы можете рассчитывать на финансовую помощь.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам в течении недели удастся лучше всего реализовать себя в творческих профессиях. Это особенно относится к тем, чьи профессиональные достижения предстоит демонстрировать на публике, на сцене, в выставочных залах. 

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У вас будет неприятный и неожиданный поворот событий, связанный с чужими или общими деньгами. Вы можете потерять финансовую поддержку или поссориться с людьми, с которыми у вас общие деньги. Нельзя рисковать чужими и общими деньгами, надеясь на удачу.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

В будни никаких запоминающихся событий вас не ждет. У вас могут быть проблемы с другим человеком, и, возможно, это отразится на деньгах. А может быть, и нет.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

В течении этой недели Стрельцам удастся улучшить свое финансовое положение. во многом это будет возможно благодаря вашей практичности и правильной оценке своих способностей. Используйте эти дни для совершенствования профессионального мастерства и повышения уровня квалификации.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов в течение недели будет благоприятный период для реализации творческих планов. Очень важно, чтобы вы лично выступали в качестве инициаторов проектов, чтобы могли контролировать ход выполнения работ.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Вам лучше меньше рассказывать о своих финансовых делах. Неделя подходит для скрытой активности в финансовой сфере и неофициальных доходов. Могут приходить деньги от благотворительности, виртуальных друзей и тайных поклонников.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

В начале недели у вас много хлопот, связанных с деньгами. Будут энергично входить в вашу жизнь новые финансовые вопросы, вы ни за что их не пропустите. Будьте решительными и действуйте быстро, и тогда ваш доход вырастет.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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