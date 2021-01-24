Овнам не следует быть слишком самоуверенными, а у Близнецов неплохие шансы на успех: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Овен

Рожденным под знаком Овна в последнюю неделю января не следует быть слишком самоуверенными, так как сейчас легко можно попасть в ловушку, которая, вероятно, предназначалась совсем не вам.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Телец

В последние дни января отношения с начальством и деловыми партнерами выйдут на первый план. Велик риск финансовых потерь! В конце рабочей недели не опаздывайте на работу и проявляйте рвение на службе — хотя бы на словах.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Близнецы

На этой неделе у вас неплохие шансы на успех. Главное — успеть поговорить с коллегами и начальством и убедить всех в своей правоте. На выходных можно совершать крупные покупки. Денег у вас будет в достатке, значит, пора приобрести то, о чем давно мечтали.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Рак

Ракам в последнюю неделю января 2021 года не помешает немного легкомысленности и здорового авантюризма, потому что на этой неделе в вас могут видеть только холодного и расчетливого человека, неспособного на человеческую слабость.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Лев

На этой неделе успехом увенчаются усилия по решению бюрократических вопросов, возможно и повышение в должности. Владение информацией и ваша энергичность будут напрямую влиять на ваши заработки в конце недели.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Дева

Будьте готовы к импульсивным незапланированным тратам. В конце рабочей недели отношения с коллегами гармонизируются благодаря вашим стараниям и домашним вкусностям в обеденный перерыв.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Весы

Гороскоп на неделю советует Весам быть более активными. Проявляйте чуть больше инициативы, ведите себя искренне и естественно, и вы увидите, что обязательно найдете того, о ком мечтали.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Скорпион

Вам, дорогие Скорпионы, на этой неделе будет сопутствовать успех и везение. Оптимизм, вера в себя заставят ваши глаза блестеть, а сердце радоваться.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Стрелец

Планеты на этой неделе вдохновят вас на поиски новых впечатлений. Период благоприятен для поездок, в том числе дальних, для обучения, сбора информации. На выходных важно избегать переутомления, так как из- за раздражительности вы можете действовать непредсказуемо.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Козерог

Неделя довольно многообещающая для восхождения по служебной лестнице. В финансовых вопросах период период несет в себе потенциал неоправданных вложений. Поэтому лучше не стоит брать и давать деньги в долг.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Водолей

В источниках дохода сохранится стабильность. Стоит подстраховаться на случай непредвиденных трат. Дела, связанные с коммерцией, могут принести выгоду в начале недели.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года Рыбы

На этой неделе ситуации с чужими деньгами и имуществом могут принести неплохой доход или перспективу хорошего заработка. В этот период финансовые риски будут оправданны, только если действовать на благо тех, кто доверил ему свои средства.