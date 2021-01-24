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Близнецов ждет напряженная рабочая неделя, а Дев - удачная: бизнес-гороскоп на неделю

Близнецов ждет напряженная рабочая неделя, а Дев - удачная: бизнес-гороскоп на неделю
20:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

На этой неделе нельзя рисковать и совершать необдуманные шаги. Это чревато большими денежными провалами. Обстановка на выходных больше всего подойдет для завершения текущих рабочих вопросов, если вы что-то не успели за рабочую неделю, или осмысления итогов месяца, если все сделали.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В понедельник у вас прибавится финансовых дел и новых задач.  Финансовые дела будут хорошо развиваться и быстро продвигаться вперед. Не помешает также навести в начале недели порядок дома. Так у Тельцов будет больше финансовой удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов ожидается очень напряженная рабочая неделя. Однако, начало и конец недели ничем не запомнятся, и если в понедельник еще можно заниматься мелкими денежными вопросами, то на выходных лучше отдохнуть. 

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

У Раков ожидается непростое время. Финансовая сфера станет для людей этого Знака самой важной. От успехов на работе и в бизнесе будет зависеть настроение и удача в других сферах. Выходные мало что дадут в плане денег. 

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Звезды и планеты подарят Львам невероятную мотивацию и энтузиазм. Это идеальное время для творческой деятельности. На выходных у вас будут напряженно складываться диалоги с другими людьми, поэтому лучше не заниматься теми делами, в которых нужно мирно о чем-то договориться.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Начало недели для Дев будет очень удачным. Им удастся найти новые источники дохода, оптимизировать свой труд. Астрологи рекомендуют не давать никому взаймы и самим не оформлять кредитов. Долги ни к чему хорошему не приведут. 

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе нужно думать о будущем, а не о настоящем. Ждать быстрых результатов тоже не стоит. В четверг и пятницу мощные финансовые потоки будут иметь отношение к вашей семье и жилью. Это удачные дни для покупки жилья, ипотеки, оформления кредита на ремонт.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Не нужно отвлекаться на домашние дела и на все второстепенное. Если хочется заработать больше денег, необходимо действовать. Также вы можете выступить посредником, передавая кому-то большую сумму или помогая в сделке, и получите за это хорошие комиссионные.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Астрологи рекомендуют помогать коллегам и партнерам по бизнесу, чтобы в будущем самим получить от них поддержку. На выходных отдыхайте, ничего важного в деньгах уже не произойдет. Также деньги пойдут в руки тем, кто занимает высокие должности.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе астрологи советуют не покупать ничего для дома. Можно потратиться на новую одежду. Возможны незапланированные траты. На выходных финансовые дела пойдут с задержками или отменятся, в них будут ошибки и неточности. Из-за этого придется потратить на них больше сил, чем вы рассчитывали.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Начало недели для Водолеев может быть очень сложным на работе, в финансах и даже в любви. В первой половине недели ничего важного в финансовой сфере происходить не будет. Вторая половина недели и выходные в частности станут весьма продуктивным временем.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Астрологи настоятельно не рекомендуют рисковать и менять что-то в рабочем процессе. Деньги любят стабильность и спокойствие. Если вдруг появится необходимость купить что-то дорогое, лучше прислушаться к советам близких людей. На выходных отдыхайте, ничего важного в плане денег не произойдет.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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