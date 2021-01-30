Тельцам можно побыть эгоистами, а Близнецам - показать свой характер: гороскоп на 30 января

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 января 2021 для Овнов

Сегодня желательно провести весь день в движении. Можно отправляться в дальнюю дорогу, заниматься спортом. Астрологи советуют больше ходить, меньше лениться и не забывать о правильной расстановке приоритетов.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 января 2021 для Тельцов

Окружающие люди будут ждать от вас подвигов, но не нужно жертвовать своими интересами ради других. Сегодня нужно побыть эгоистами и научиться говорить "нет". В противном случае вы упустите свои возможности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 января 2021 для Близнецов

Защищайте слабых и бросайте вызов сильным. Бросайте вызов также самим себе. Пытайтесь стать лучше, чего бы вам это ни стоило. Решительность сыграет в вашу пользу, особенно в вопросах любви. Покажите всем силу своего характера.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 января 2021 для Раков

Это идеальный день для физической активности. К потере удачи могут привести агрессия, грубость, хамство и жестокость. Астрологи советуют не быть упрямыми и чаще идти на компромиссы с близкими, друзьями и коллегами.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 января 2021 для Львов

Опасайтесь эгоистичных людей и боритесь с данным пороком сами. Сегодня нужно находиться среди тех, кто проявляет отзывчивость и доброту. У подобных людей есть чему поучиться. Не показывайте никому своей раздражительности.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 января 2021 для Дев

Сегодня планеты и звезды могут поменять вашу систему ценностей. Не пугайтесь, если осознаете, что вы больше не любите то, чем жили последние месяцы или даже годы. Формируйте свое мнение о людях на основе их поступков.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 января 2021 для Весов

Астрологи советуют людям вашего Знака быть сегодня самостоятельнее. Чужая помощь может принести лишние проблемы. Вам удастся укрепить свои позиции как в любовной, так и в деловой сфере.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 января 2021 для Скорпионов

Это день новых достижений, большой удачи и отличного настроения. Помните о важном законе, который гласит: чтобы что-то построить, нужно что-то разрушить. Не бойтесь исключать из своей жизни ненужных людей, привычки, предметы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 января 2021 для Стрельцов

Сегодня можно ожидать непредвиденные задержки в движении средств. На пути к счастью будет немало препятствий, но все они будут преодолимыми. К сожалению, в любовной сфере можно ожидать дефицита внимания со стороны противоположного пола.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 30 января 2021 для Козерогов

С утра будет ощущаться нехватка сил и энергии, но уже в обед ситуация поменяется на противоположную. Неуверенность уйдет, как и усталость. Если утром случится что-то неприятное, вечером можно будет исправить последствия.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 30 января 2021 для Водолеев

Сегодня у людей вашего Знака ожидается внезапное крушение планов. Старайтесь доверять интуиции. Не самоутверждайтесь за счет других - будьте уважительными, добрыми и отзывчивыми.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 января 2021 для Рыб