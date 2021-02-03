Удачный и приятный день для Львов и непростой для Скорпионов: гороскоп на 3 февраля

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Овнов

В этот день вам потребуется уделить внимание своему здоровью. Постарайтесь не принимать близко к сердцу события сегодняшнего дня, какими бы они ни были, переживания только усугубят ситуацию. Если придется сегодня делать покупки, то лишь самые важные, не разменивайтесь по мелочам.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Тельцов

Постарайтесь сегодня уделить максимум своего времени незавершенным старым делам, занимаясь ими, вы расчистите дорогу в доходное будущее. Выгодными будут сделки, связанные с торговлей. Во второй половине дня, не исключено, что звонок одного из знакомых принесет вам серьезные проблемы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Близнецов

Жизненный потенциал Близнецов идет на спад, и поэтому в сегодняшний день лучше избегать как эмоционального напряжения, так и чрезмерных физических нагрузок. Лучшим другом для вас в этот день будет удобный диван, на который можно улечься с увлекательной книгой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Раков

День запомнится прекрасными отношениями с коллегами. Хорошо в такие периоды жизни начинать новые серьезные дела. Вечером не стесняйтесь проявить свои чувства, вам давно пора признаться в любви дорогому человеку, сказать важные и нужные ему слова.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Львов

Удачный и приятный день для Львов — дело спорится, вы объективно оцениваете события, убедительно излагаете мысли и вызываете у окружающих уважение. Семейные дела идут хорошо, но никто не застрахован от недоразумений, вот и в сегодняшний день они возможны.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Дев

День обусловлен необычными событиями и сулит Девам одни недоразумения. Во второй половине дня Дев ожидает прилив творческой активности, готовность к преодолению любых преград для достижения целей. Вечером хорошо бы провести профилактику простудных заболеваний, немного водки с медом на ночь, вам не повредит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Весов

Этот день весьма благоприятен для Весов, удача будет сопутствовать в образовании, дальних путешествиях и юридических делах. Вероятно, неожиданное решение финансовых и психологических проблем, однако наполеоновские планы сегодня лучше держать при себе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Скорпионов

Начинается день непросто. Вам трудно сосредоточиться, окружающие часто отвлекают от дел, это раздражает. Могут нарушаться договоренности, придется менять планы, это вам тоже не по душе. Но вскоре усилится влияние позитивных тенденций, вы почувствуете себя увереннее и настроитесь на оптимистический лад.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Стрельцов

Старайтесь проверять любую информацию, есть опасность, что вас специально вводят в заблуждение. В делах полагайтесь только на проверенных союзников, сомнительные предложения лучше отклонить, особенно если вас слишком настойчиво уговаривают. Личные отношения порой складываются напряженно, но вам удастся избежать конфликтов.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Козерогов

Первая половина дня проходит неспокойно. Дел будет много, окружающие могут отвлекать вас просьбами, разговорами и советами. Трудно сосредоточиться, из-за этого вы порой ошибаетесь или упускаете что-то из виду. Вторая половина дня открывает новые возможности, дает шанс добиться успеха в каком-то важном деле. Настойчивость и решительность приносят потрясающие плоды.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Водолеев

День открывает новые возможности, вы постараетесь их не упустить. Можно разобраться с накопившимися за последнее время мелкими делами, после этого вы почувствуете себя гораздо спокойнее и свободнее. Общение со старыми и новыми знакомыми поднимает настроение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 февраля 2021 для Рыб