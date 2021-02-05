Овнам стоит быть терпеливее, а Львам нужно заняться здоровьем: гороскоп на 5 февраля

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Овнов
Сегодня нельзя перегружать себя ни делами, ни встречами, ни физическими упражнениями. Будьте терпеливее в общении с другими людьми и не злитесь по пустякам.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Тельцов
Серьезно подумайте, не заняться ли вам ремонтом, который уже давно напрашивается в квартите или доме. Отношения с родственниками могут складываться не слишком удачно – старайтесь все же решить спорные вопросы, а не просто замять их.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Близнецов
Замечательный день, когда все даже самые сумасшедшие идеи сможете воплотить в жизнь. Человек, который может стать вашей второй половинкой, находится совсем рядом, оглянитесь!
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Раков
Можно и нужно советоваться с людьми, которые являются для вас авторитетом. Во второй половине дня обязательно найдите время на массаж или любимую косметическую процедуру – это поможет вам передохнуть и собраться с мыслями.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Львов
Даже незначительные финансовые операции могут принести проблемы, поэтому желательно их отложить на более благоприятный период. Не проявляйте халатность по отношению к своему здоровью – ешьте полезную пищу и занимайтесь спортом.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Дев
Если начальство поручило вам новый проект, не забудьте подтянуть профессиональные хвосты для личного спокойствия и удовлетворения, конечно. Удачное время для учебы, наведения порядка в своих бумагах, создания и укрепления связей с партнерами.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Весов
Вы сможете так много всего сделать, что уже к вечеру будете в шоке от своей продуктивности. Больше отдыхайте, тогда и усталость, вызванная переутомлением, останется позади.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Скорпионов
Избегайте шуток, которые в теории могут кого-то задеть. Если могут, то обязательно заденут именно сегодня. Сегодня нельзя спешить с делами, которые влияют на ваше благополучие и его материальную составляющую.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Стрельцов
Запланируйте на сегодня столько дел, сколько вы сможете сделать, не перенапрягаясь. Постарайтесь провести день в переговорах с партнерами, не бойтесь даже звонить им, если не была назначена встреча.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Козерогов
Если в отношениях назревает конфликт, не оставляйте его в подвешенном состоянии, начните разговор. Займитесь делами, которые ранее отложили в долгий ящик по объективным причинам.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Водолеев
Смело беритесь за новые дела, которые приносят вам удовольствие и деньги. Важно обращать внимание на сигналы, которые будет посылать вам организм.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 февраля 2021 для Рыб
Абсолютно во всех делах нужно проявлять ответственность, ведь халатное отношение ко всему может испортить вашу репутацию. Хорошее время для наведения порядка дома и составления планов на будущее.