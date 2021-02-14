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Девам стоит не спешить с решениями, а Козерогам - избавиться от стереотипов: любовный гороскоп на неделю

Девам стоит не спешить с решениями, а Козерогам - избавиться от стереотипов: любовный гороскоп на неделю
14:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Астрологи рекомендуют Овнам не замыкаться в себе, чтобы не упустить приближающуюся любовь, а тем, кто уже состоит в отношениях, стоит больше времени проводить с семьей.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам астрологи рекомендуют немного потерпеть. Только с 21 февраля, после Ретроградного Меркурия, этим представителям Знака можно будет активно заниматься и личной жизнью, и работой.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецам на этой неделе будет сопутствовать удача. Это время благоприятно для налаживания отношений, поиска любви и романтических свиданий.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Оставаясь в равновесии с собой и внешним миром, Раки смогут обрести счастье и позабыть об одиночестве.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам на этой неделе понадобится не только внимательность, но и интуиция. Так будет проще найти точки соприкосновения с близкими и обрести гармонию в личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют отказаться от спешки, которая будет губительной как для личных отношений, так и для деловой сферы жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Энергетика звезд и планет подарит поможет Весам как в налаживании семейных отношений, так и при поиске второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы смогут привлечь в жизнь счастье и любовь, если не будут сопротивляться неизбежным переменам. Не бойтесь использовать новыми возможностями.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Астрологи рекомендуют Стрельцам начинать неделю с обретения гармонии. Поиск отношений на этой неделе может осложниться, поэтому сначала важно избавиться от сомнений.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам для обретения счастья в личной жизни на этой неделе потребуются перемены, причем не внешние, а внутренние. Им стоит избавиться от стереотипов.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Астрологи рекомендуют Водолеям проявить такт с близкими людьми, чтобы исключить ссоры по пустякам. Одиноким сердцам не стоит бросаться в омут с головой.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе у Рыб появится возможность прекратить токсичные отношения, а также перестать зависеть от постороннего мнения.

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Прощание со старой жизнью и стремление к новому: гороскоп на февраль для каждого знака зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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