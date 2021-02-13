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Влад Росс дал подробный прогноз на год Металлического Быка

Влад Росс дал подробный прогноз на год Металлического Быка
23:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Известный астролог Влад Росс, давший "Телеграфу" обширное интервью, в котором рассказал о прогнозах в новой эре Водолея, опубликовал детальный астрологический прогноз на год Белого Металлического Быка в 2021 году. Стоить добавить, что 12 февраля также окончательно вступил в свои права Китайский Новый год, который завершится 31 января следующего года.

Новый прогноз появился на личной странице Росса в Facebook.

"Лунный Новый год, на котором основан каждый китайский зодиак, не имеет фиксированной даты, как Новый год в григорианском календаре (1 января)", - объясняет астролог. "Его могут отмечать как в середине января, так в конце февраля. И да, это часто влияет на то, с каким знаком вы себя идентифицируете. Например, если вы родились в 1993 году, вашим знаком будет Петух - если только вы не родились до 22 января. В этом случае вы были бы Обезьяной, как и большинство младенцев 1992-го".

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Влад Росс отмечает, что Быки - это невероятно трудолюбивые, очень надежные, довольно упрямые, невероятно терпеливые и нежные с другими, поэтому в этот год не произойдет никаких взрывных или катастрофических событий в Украине. Это благоприятное время для восстановления или консолидации экономики и своего материального положения, год долгосрочных западных инвестиций.

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"Те, кто привык рассчитывать на слепую удачу и "счастливый лотерейный билет" в делах, могут столкнуться с проблемами (однако Весам и Водолею везет). Этот год напряженной работы и только работы, когда шанс улучшить семейное положение и продвинуться по карьерной лестнице получают только те, кто усердно трудится. Особенно благополучно он сложится для тех, чья сфера деятельности связана с сельским хозяйством, инженерией и высокими технологиями, искусством, политикой, недвижимостью, дизайном интерьеров и фармацевтикой", - пишет Влад Росс.

Ранее "Телеграф" писал, кому в 2021 году будет сопутствовать удача в деньгах и любви.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Астрология, Влад Росс, Гороскопы, Китайский Новый год 2021, Год Белого Металлического Быка.
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