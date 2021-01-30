Скачать
Суббота, 30.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса
Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса
Украинцам рассказали, как можно будет попасть на вакцинацию от коронавируса
Украинцам рассказали, как можно будет попасть на вакцинацию от коронавируса
Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
"Слугам народа" выдали именные бюллетени за исключение Дубинского: выяснились первые детали
"Слугам народа" выдали именные бюллетени за исключение Дубинского: выяснились первые детали

Ретроградный Меркурий: инструкция от астролога, как не погрязнуть в бытие

Ретроградный Меркурий: инструкция от астролога, как не погрязнуть в бытие
06:33 Сегодня Телеграф

Встречаем первую ретроградность в 2021 году - знаменитый ретроградный Меркурий. Период ретроградности продлится с 30 января по 21 февраля.

Всего ретроградный Меркурий мы встретим трижды в году, рассказывает «Телеграфу» астролог Катарина Гаранина.

Когда Земля и Меркурий находятся на одной стороне Солнца на своих орбитах, кажется, что Меркурий движется по небу с запада на восток. Поскольку он обгоняет Землю по ее внутренней орбите, создается впечатление, что Меркурий изменил направление и находится в ретроградном движении».

В астрологии Меркурий олицетворяет получение информации и обучение, общение и связи, документы, торговлю, электронные приборы и гаджеты, транспорт и поездки.

Горькие уроки 2020-го придется усвоить или повторить: кому 2021 год принесет деньги, процветание и любовь

Когда планета в движении «R», то, что находится в сферах ее влияния, замедляется и выходит из привычного нам «строя». По этим сферам могут возникать путаницы.

Например, вместо новых клиентов, могут возвращаться бывшие клиенты и объекты пылких чувств (краши). Или появится возможность поехать в поездку, которая давно откладывалась.

Этот период возвращает нас к неоконченным делам и задачам, а вот реализация новых идей и проектов могут стопориться.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Астропсихолог ☉ Таролог (@kramantina)

 

И чтобы действительно не упасть в уныние от того, что привычный ритм жизни заставляет замедлиться, нужно следовать простым рекомендациям и этому течению жизни. Замедляться, подходить ко всему внимательно и сосредоточено, слушать себя.

Итак, чего не следует делать:

  • начинать новое, стартовать с новыми проектами;
  • подавать, подписывать документы;
  • подавать резюме на новую работу, если не рассматриваете ее как долгосрочную;
  • покупать новую технику;
  • покупать недвижимость, делать крупные покупки и инвестиции;
  • приобретать билеты в путешествия;
  • выяснять отношения, потому что могут быть трудности со взаимопониманием;
  • делать операции.

Стоит быть внимательными с гаджетами, документами, ключами, в дороге и за рулём. Не нужно торопиться!

Можно усвоить уроки или дальше бухтеть на правительство: выбор определит, каким будет весь год

А так как Меркурий будет проходить по знаку Водолея в это время, то в дополнение активизируются путаницы и неприятности в интернете и социальных сетях, в политике, сфере авиации, в отношениях с друзьями, в работе гаджетов и IT-сфере.

А что же делать, чтобы почувствовать «успешный успех» даже в ретро Меркурий:

  • переделывать и доделывать старые идеи и дела;
  • браться за кратковременные проекты и подработку;
  • заканчивать обучение или возвращаться к тому, которое забросили (дочитать начатые книги, например);
  • делать ремонт, выбрасывать или находить новое применение старым вещам;
  • быть вдвойне внимательным, потому что может быть много путаницы в этот период;
  • восстанавливать старые контакты, встречаться с давними друзьями, возобновлять сотрудничество с прежними клиентами.
  • подводить итоги и пересматривать планы, заниматься духовным развитием.

Это продуктивное время для блогеров, писателей, SMM-специалистов, редакторов, издателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 126

Все по теме:

Астрология, Астролог, Ретроградный Меркурий, Катарина Гаранина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сивохо рассказал о тяжелой болезни, из-за которой сбросил 50 килограммов
02 Бежавший из Украины экс-беркутовец засветился в резиденции Лукашенко (фото)
03 Пытался отскочить, но было поздно: в Киеве электричка насмерть сбила 18-летнего парня (фото, видео)
04 "Слугам народа" выдали именные бюллетени за исключение Дубинского: выяснились первые детали
05 Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пытался отскочить, но было поздно: в Киеве электричка насмерть сбила 18-летнего парня (фото, видео)
Пытался отскочить, но было поздно: в Киеве электричка насмерть сбила 18-летнего парня (фото, видео)
&quot;Владимир Владимирович – красавчик&quot;: в сеть слили запись &quot;разговора Нескоромного&quot;
"Владимир Владимирович – красавчик": в сеть слили запись "разговора Нескоромного"
Треть населения Украины переболела коронавирусом: врач озвучил прогноз по окончанию пандемии
Треть населения Украины переболела коронавирусом: врач озвучил прогноз по окончанию пандемии
Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь