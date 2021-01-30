Ретроградный Меркурий: инструкция от астролога, как не погрязнуть в бытие

Встречаем первую ретроградность в 2021 году - знаменитый ретроградный Меркурий. Период ретроградности продлится с 30 января по 21 февраля.

Всего ретроградный Меркурий мы встретим трижды в году, рассказывает «Телеграфу» астролог Катарина Гаранина.

Когда Земля и Меркурий находятся на одной стороне Солнца на своих орбитах, кажется, что Меркурий движется по небу с запада на восток. Поскольку он обгоняет Землю по ее внутренней орбите, создается впечатление, что Меркурий изменил направление и находится в ретроградном движении».

В астрологии Меркурий олицетворяет получение информации и обучение, общение и связи, документы, торговлю, электронные приборы и гаджеты, транспорт и поездки.

Когда планета в движении «R», то, что находится в сферах ее влияния, замедляется и выходит из привычного нам «строя». По этим сферам могут возникать путаницы.

Например, вместо новых клиентов, могут возвращаться бывшие клиенты и объекты пылких чувств (краши). Или появится возможность поехать в поездку, которая давно откладывалась.

Этот период возвращает нас к неоконченным делам и задачам, а вот реализация новых идей и проектов могут стопориться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астропсихолог ☉ Таролог (@kramantina)

И чтобы действительно не упасть в уныние от того, что привычный ритм жизни заставляет замедлиться, нужно следовать простым рекомендациям и этому течению жизни. Замедляться, подходить ко всему внимательно и сосредоточено, слушать себя.

Итак, чего не следует делать:

начинать новое, стартовать с новыми проектами;

подавать, подписывать документы;

подавать резюме на новую работу, если не рассматриваете ее как долгосрочную;

покупать новую технику;

покупать недвижимость, делать крупные покупки и инвестиции;

приобретать билеты в путешествия;

выяснять отношения, потому что могут быть трудности со взаимопониманием;

делать операции.

Стоит быть внимательными с гаджетами, документами, ключами, в дороге и за рулём. Не нужно торопиться!

А так как Меркурий будет проходить по знаку Водолея в это время, то в дополнение активизируются путаницы и неприятности в интернете и социальных сетях, в политике, сфере авиации, в отношениях с друзьями, в работе гаджетов и IT-сфере.

А что же делать, чтобы почувствовать «успешный успех» даже в ретро Меркурий:

переделывать и доделывать старые идеи и дела;

браться за кратковременные проекты и подработку;

заканчивать обучение или возвращаться к тому, которое забросили (дочитать начатые книги, например);

делать ремонт, выбрасывать или находить новое применение старым вещам;

быть вдвойне внимательным, потому что может быть много путаницы в этот период;

восстанавливать старые контакты, встречаться с давними друзьями, возобновлять сотрудничество с прежними клиентами.

подводить итоги и пересматривать планы, заниматься духовным развитием.

Это продуктивное время для блогеров, писателей, SMM-специалистов, редакторов, издателей.