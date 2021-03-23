Весам стоит поберечь свои нервы, а Львам - держать язык за зубами: гороскоп на 23 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Овнов

Возьмите тайм-аут. Вам срочно нужно сосредоточиться, чтобы сделать какие-то важные выводы. Чтобы сделать это быстро, посоветуйтесь предварительно со старшими товарищами.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Тельцов

Вам нужно смириться с каким-то фактом. Это будет проще, чем кажется. Главное - не переживайте, не вставайте в позу, а спокойно занимайтесь своими делами, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Близнецов

В этот день вы рискуете подорвать своё здоровье. Не торопитесь никуда и постарайтесь не делать лишних телодвижений. Лучше вообще останьтесь дома и проведите этот день на диване.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Раков

Вам нужно будет попросить помощи у того, кто сильнее вас. Разберитесь со своим самолюбием до того, как все рухнет, и отправляйтесь за поддержкой.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Львов

Вам звёзды советуют в этот день держать язык за зубами. Вы рискуете наговорить лишнего, причём сделаете хуже не только окружающим, но и себе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Дев

Вы в этот день рискуете вступить в сделку с совестью. Во всяком случае кто-то попытается вас на это подбить. У вас есть возможность не только самому выстоять, но и окружающих спасти.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Весов

Берегите нервы в этот день. Постарайтесь не вступать в конфликты - одержать победу вы не сможете, какие бы усилия ни прилагали. Лучше копите силы для позитивных событий.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Скорпионов

Попробуйте не слушать окружающих, а особенно - негативных личностей. В этот день вас попытаются оскорбить, возможно, будут распространять слухи за спиной. Важно не вступать в диалог, иначе не отмоетесь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Стрельцов

В этот день вас многое будет раздражать. Возможно, появятся мысли о смене работы или места жительства. Главное - не рубите с плеча. Вы успокоитесь, а вот жизнь наладить будет сложно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Козерогов

В этот день вы узнаете чужую тайну. Как в этой ситуации действовать, решать вам. Главное - не делать поспешных выводов. Лучше посоветуйтесь с опытными товарищами, не обязательно старшими.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Водолеев

23 марта вы будете разрываться меж двух огней. Звёзды говорят, вы сможете все успеть только в том случае, если возьмёте себе в помощники человека, которому доверяете.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 марта 2021 для Рыб