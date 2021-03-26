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Пятница, 26.03.2021
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Овнам будет везти во всех начинаниях, а Близнецам важен отдых: гороскоп на 26 марта

Овнам будет везти во всех начинаниях, а Близнецам важен отдых: гороскоп на 26 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Овнов 

Звезды в этот день будут помогать вам во всех начинаниях. Стоит посвятить больше времени работе и увлекательным увлечениям.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Тельцов 

Не игнорируйте чужие просьбы о помощи. Вечером желательно посвятить время уборке. Удачными будут покупки в интернете, а также общение в социальных сетях.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Близнецов 

Будьте внимательны к документам - есть велика вероятность попасть в неприятную ситуацию. День может выдастся суетливым, поэтому важен отдых. На пользу пойдут силовые упражнения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Раков

Отличный день для романтических приключений. Могут возникнут неожиданные расходы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Львов   

В этот день Львам необходимо будет бороться с негативными эмоциями и мыслями. Переключайтесь на что-то позитивное.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Дев  

Астрологи советуют перестраховаться: перепроверяйте любую информацию несколько раз и имейте дополнительный план на случай непредвиденных ситуаций.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Весов 

Есть вероятность с кем-то поругаться и окончательно прекратить общение.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Скорпионов 

Отличный день, чтобы заняться духовными практиками, а также наладить отношения со своими близкими. Только заранее настройтесь на взаимопонимание.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Стрельцов 

В этот день Стрельцам нужно быть решительнее. Многие события могут выбить из колеи.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Козерогов

Постарайтесь проявить сдержанность в отношении коллег, родственников. Вторая половина дня подходит для шопинга.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Водолеев

В любви - каждая минута на счету. В этот день желательно сэкономить на деньгах.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 марта 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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