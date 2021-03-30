Львов ждет удача, а Козерогам придется столкнуться с капризами любимого человека: гороскоп на 30 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Овнов

Если начнёте вмешиваться в процесс, рискуете все испортить, запутать и сделать только хуже. Попридержите своё эго и постарайтесь не лезть не в свои дела. Звёзды настоятельно рекомендуют вам в этот день не выяснять отношения, даже если очень захочется. Оставьте избранника в покое - скоро он сам придёт с повинной.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Тельцов

Вы можете обнаружить, что чьи-то слова не соответствуют делам. Подумайте, стоит ли озвучивать ваши догадки. Возможно, нужно действовать тоньше. В этот день вы можете найти несоответствия в словах и делах партнера. Не спешите предъявлять ему претензии. Подождите более подходящего момента.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Близнецов

Вам лучше в этот день взять ситуацию в свои руки. Скорее всего, получится не идеально, но точно лучше, чем без вашего вмешательства. Так что действуйте. Даже если вторая половинка не просит вас о помощи, проявите инициативу и помогите ей. Сразу исправить ситуацию, возможно, не удастся, но взять верный курс - вполне.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Раков

В этот день вы можете нечаянно открыть чью-то тайну. Хорошо, если свою. Но может так получиться, что вместе с собственным секретом вы сдадите близкого человека. Лучше молчите в этот день. Держите язык за зубами, особенно при общении с друзьями или родственниками любимого человека. Вы можете сказать нечто такое, что запустит целую череду конфликтов.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Львов

В этот день у вас появится шанс заняться тем, о чем вы давно мечтали. Прислушивайтесь к словам и присматривайтесь к знакам. Звёзды говорят, фортуна будет на вашей стороне. Вы зря игнорируете советы избранника - в этот день они окажутся дельными и, возможно, помогут вам приблизиться к мечте. Важно усмирить своё эго и позволить себе послушать партнера.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Дев

В этот день вы должны говорить только правду, что бы ни произошло. Если начнёте врать и юлить, рискуете испортить будущее. Причём на только свое, но и близких. Если вы что-то утаиваете от любимого человека, самое время признаться в этом. Звёзды говорят, откровения дадутся легче, чем в другие дни, поэтому не тяните - действуйте.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Весов

Постарайтесь не встревать в этот день в чужие дела и не давать советов, о которых вас не просили. Займите нейтральную сторону и посмотрите, чем кончится дело. Если вторая половинка затеет с кем-то ссору, не вмешивайтесь. Позвольте ей самой справиться с конфликтом, если это только не угрожает ее жизни. Ей нужно получить какой-то урок.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Скорпионов

Не опускайте руки в этот день. Не все удастся с первого раза, скорее всего, со второго тоже не пойдёт. Но звёзды говорят: если будете настырным, в итоге получится даже лучше, чем ожидалось. Если вы решите изменить свою жизнь, не забудьте поставить в известность избранника. Только запаситесь аргументами - скорее всего, с первых слов одобрение получено не будет.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Стрельцов

30 марта вас ждёт заслуженное вознаграждение. Важно принять его гордо и без хвастовства. Иначе достигнутые успехи очень быстро развеются, как туман. Если вторая половинка придёт к вам мириться или признается в какой-то ошибке, примите ее спокойно, без нравоучений. Когда-нибудь этот факт вам поможет.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Козерогов

В этот день вам придётся кого-то ругать, пилить, заставлять делать что-то против воли. Важно выбрать верные аргументы и не спасовать под напором отговорок. В этот день вам придётся столкнуться с сопротивлением со стороны любимого человека. Ваши предложения и просьбы будут приниматься в штыки. Готовьтесь дать отпор.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Водолеев

Вы будете полны энергии и идей. Не держите их в себе - озвучьте свои мысли заинтересованным личностям. Возможно, они получат продолжение. Удивительно, но почти все ваши предложения будут встречены избранником с оптимизмом и готовностью действовать. Только не перегните палку - будьте реалистом.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 марта 2021 для Рыб