Львам не стоит воспринимать все шутки всерьез, а Рыбам лучше не общаться с незнакомцами: гороскоп на 1 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Овнов

Вас ждёт суматошный день. Готовьтесь к тому, что всем от вас что-то будет надо. Самое интересное, что многим вы помочь сможете, только захотите ли...Второй половинке придётся встать в очередь: многие от вас будут многого хотеть. Подвиньте кого-нибудь ради избранника. Иначе неминуемы обиды с далеко идущими выводами.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Тельцов

Смеха в День дурака у вас окажется немного. Зато он будет искренний, говорят звёзды. Разрешите себе порадоваться от души, иначе в следующий раз радость пойдёт к кому-нибудь другому. Если любимый человек подшутит над вами, не вздумайте обижаться. Вообще в этот день вы должны продемонстрировать искрометное чувство юмора. От этого отношения только окрепнут.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Близнецов

Вам нужно побыть "в домике". Звёзды говорят, вы своей правдой можете кому-то основательно насолить. Но поскольку сдержаться вы не в состоянии, поищите пути отхода. Что бы вы ни делали в этот день, партнёр будет недоволен. Случаются такие периоды, в этом нет ничего страшного. Просто постарайтесь его не трогать, пусть отойдёт.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Раков

От вас в этот день не будет зависеть ровным счётом ничего. Постарайтесь сохранить бодрое и доброе расположение духа, несмотря на кажущуюся безвыходность. Скоро ситуация наладится. Вторая половинка может начать проявлять чудеса самостоятельности. Не все будет у неё получаться, но звёзды советуют вам не лезть. Шишки нужно набивать самостоятельно.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Львов

Вам звёзды настоятельно рекомендуют не реагировать слишком бурно на шутки некоторых товарищей. Вообще воспринимайте все в этот день спокойно, иначе рискуете разругаться со многими. Это будет нелёгкий день. Из разряда тех, когда вам очень захочется на кого-нибудь сорваться, а под рукой будет только любимый человек. Звёзды призывают вас уединиться, чтобы не наговорить лишнего.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Дев

Какая-то любопытная информация завладеет всеми вашими мыслями в этот день. Если не боитесь проблем на работе, можете смело отвлечься и начать "рыть землю": вас ждёт успех в этом нелёгком деле. Вам захочется порыться в прошлом второй половинки или ее окружения. Звёзды говорят, вы добьётесь немалых успехов, если начнёте "копать". Только надо ли вам это?..

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Весов

Посмотрите вокруг - ваши коллеги не такие уж неприятные личности. Во всяком случае именно в этот четверг вы сможете убедиться в данном факте. Пересмотрите свои отношения с некоторыми окружающими. Кто-то из вашего окружения положил на вас глаз. Человека этого вы знаете давно, говорят звёзды. Давно, но не очень хорошо. 1 апреля будет шанс познакомиться поближе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Скорпионов

Если кто-то сделает для вас что-то хорошее, не спешите подозревать его в корысти. Звёзды говорят, что 1 апреля вас ждёт безвозмездное добро. Примите его достойно. Комплименты будут правдивыми, а подарки искренними. Вам в этот день невероятно повезёт с противоположным полом. Наслаждайтесь, но помните о чести.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Стрельцов

Аккуратнее с шутками - в этот день вы можете кого-то серьезно обидеть. И списать все на День дурака не удастся. Если заметите холодок в чьих-то словах, остановитесь. Вы переоцениваете чувство юмора второй половинки. В этот день его явно не хватит на ваши шутки и приколы. Следите за ее реакцией, чтобы успеть вовремя остановиться.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Козерогов

Многие ваши идеи в этот день не будут одобрены окружающими. Не падайте духом. Возможно, нужно сменить не мысли, а тех, кто находится рядом. Задумайтесь об этом. В этот день вам стоит задуматься над целесообразностью текущих отношений. Если ваши мысли избранник стабильно не разделяет, то, возможно, что-то пора менять.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Водолеев

В этот день вас ждёт какое-то разочарование или просто небольшое расстройство. Не дайте этому факту выбить вас из колеи. Вы в этот день будете намного сильнее, чем обычно. Если вы с самого утра начнёте копаться в отношениях, к вечеру от них ничего не останется. Постарайтесь собрать в кулак всю свою мудрость, накопленную за долгие годы, и примените ее к нынешней ситуации.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 апреля 2021 для Рыб