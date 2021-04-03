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Суббота, 03.04.2021
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Весам важно играть на два фронта, а Скорпионам - не нарушать данные обещания: гороскоп на 3 апреля

Весам важно играть на два фронта, а Скорпионам - не нарушать данные обещания: гороскоп на 3 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Овнов 

Не форсируйте события в этот день. Не отступайте от первых сложностей. Только настойчивость сможет принести существенные результаты.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Тельцов 

Говорите себе почаще: "Я все смогу!". Нужно бороться с сомнениями в этот день и настраивать себя на позитивный исход.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Близнецов 

Астрологи советуют сконцентрироваться на положительных событиях и не тревожиться о пустяках. Деструктивные эмоции не принесут удачу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Раков

Ракам стоит пока не выходить из зоны комфорта, а лучше следовать проверенным методам. Это время для приобретения полезных качеств, которые в дальнейшем помогут справиться с жизненными переменами.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Львов   

Львам стоит прислушаться к интуиции. Есть вероятность получения помощи от влиятельного человека. Не упустите свой шанс!

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Дев  

В этот день Девам будет гораздо важнее сфокусироваться на решении проблем, а не на анализе причин, из-за которых они появились.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Весов 

Сегодня нужно проделать много "лишней" работы. Некоторые личные вопросы могут уйти на второй план, но удача будет на стороне тех, кто умеет играть на два фронта.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Скорпионов 

Не ставьте перед собой несколько задач одновременно. Двигайтесь в одном направлении и не нарушайте данные себе обещания.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Стрельцов 

Только усидчивые и трудолюбивые Стрельцы смогут добиться значительных результатов в работе. Главное - не перегореть.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Козерогов

Удачливой будет вторая половина дня. Козерогам можно знакомиться с новыми людьми и начинать новые дела.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Водолеев

В этот день Водолеи могут сорваться на своих близких. Постарайтесь расслабится не беспокоиться по пустякам.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 апреля 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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