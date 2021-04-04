Стрельцам не стоит рисковать, а Козерогам - доверять тайны малознакомым: гороскоп на 4 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Овнов
Старайтесь почаще размышлять о перспективах. Не зацикливайтесь на проблемах и прошлом, думайте о будущем и не отгораживайтесь от людей.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Тельцов
Удача будет вам благоговеть. Постарайтесь надеется только на свои силы и на силу своей интуиции.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Близнецов
Не отказывайте людям в помощи. Также не отвечайте негативом на негатив и не вступайте в конфликты. За добрые поступки судьба наградит вас в полной мере.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Раков
Это день энергий роста, когда необходимо формировать конкретные планы. Не бойтесь мечтать по-крупному. День подарит приятные эмоции.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Львов
Не стоит рассказывать о своих планах посторонним людям. Кардинальных жизненных перемен не ожидается. Пора отдохнуть от тревожных мыслей.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Дев
Не упускайте сегодня возможностей, которые могут и не представиться в ближайшее время. Нужно искать мотивацию для достижений поставленных целей. Вечер проведите с близкими.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Весов
Астрологи советуют сегодня думать только о хорошем. Звезды будут на стороне тех, кто совершает добрые поступки и не отказывает в помощи.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Скорпионов
Старайтесь не перегружать себя работой или бездельничать. Крайности могут сыграть с вами злую шутку. Знакомьтесь с новыми людьми, а свободное время во второй половине дня посвятите семье.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Стрельцов
Нежелательно сегодня рисковать и влезать в авантюры. Если захочется любви и тепла, нужно давать окружающим то же самое.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Козерогов
Любовные интриги могут отвлечь вас от остальных дел и обязанностей. Астрологи советуют быть бдительнее и не доверять свои тайны малознакомым людям.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Водолеев
Не ищите отговорок и не перекладывайте ответственность на других людей. Сейчас самое время потрудиться - не отлынивайте от работы.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 4 апреля 2021 для Рыб
Займитесь своим любимым хобби, которое давно забросили, чтобы голову не посещали странные и деструктивные мысли. Почаще дышите свежим воздухом.