Скачать
Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
Зеленскому придется выполнять данные им обещания: к чему должен привести разговор президентов Украины и США
Зеленскому придется выполнять данные им обещания: к чему должен привести разговор президентов Украины и США
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Итоги дня 3 апреля: более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки, новые провокации и потери на Донбассе
Итоги дня 3 апреля: более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки, новые провокации и потери на Донбассе

Стрельцам не стоит рисковать, а Козерогам - доверять тайны малознакомым: гороскоп на 4 апреля

Стрельцам не стоит рисковать, а Козерогам - доверять тайны малознакомым: гороскоп на 4 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Овнов 

Старайтесь почаще размышлять о перспективах. Не зацикливайтесь на проблемах и прошлом, думайте о будущем и не отгораживайтесь от людей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Тельцов 

Удача будет вам благоговеть. Постарайтесь надеется только на свои силы и на силу своей интуиции.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Близнецов 

Не отказывайте людям в помощи. Также не отвечайте негативом на негатив и не вступайте в конфликты. За добрые поступки судьба наградит вас в полной мере.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Раков

Это день энергий роста, когда необходимо формировать конкретные планы. Не бойтесь мечтать по-крупному. День подарит приятные эмоции.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Львов   

Не стоит рассказывать о своих планах посторонним людям. Кардинальных жизненных перемен не ожидается. Пора отдохнуть от тревожных мыслей.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Дев  

Не упускайте сегодня возможностей, которые могут и не представиться в ближайшее время. Нужно искать мотивацию для достижений поставленных целей. Вечер проведите с близкими.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Весов 

Астрологи советуют сегодня думать только о хорошем. Звезды будут на стороне тех, кто совершает добрые поступки и не отказывает в помощи.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Скорпионов 

Старайтесь не перегружать себя работой или бездельничать. Крайности могут сыграть с вами злую шутку. Знакомьтесь с новыми людьми, а свободное время во второй половине дня посвятите семье.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Стрельцов 

Нежелательно сегодня рисковать и влезать в авантюры. Если захочется любви и тепла, нужно давать окружающим то же самое.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Козерогов

Любовные интриги могут отвлечь вас от остальных дел и обязанностей. Астрологи советуют быть бдительнее и не доверять свои тайны малознакомым людям.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Водолеев

Не ищите отговорок и не перекладывайте ответственность на других людей. Сейчас самое время потрудиться - не отлынивайте от работы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 апреля 2021 для Рыб

Займитесь своим любимым хобби, которое давно забросили, чтобы голову не посещали странные и деструктивные мысли. Почаще дышите свежим воздухом.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 29.03. - 4.04.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 29.03.2021 - 4.04.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 166

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуа Липа разделась ради искусства (фото)
02 "Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина
03 На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
04 На белорусском телевидении рассказали о "загибающейся от нищеты" Украине (видео)
05 Осколки разлетелись на десятки метров: эксклюзивные фото последствий взрыва в Жулянах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Скучали по снегу? Какой будет погода в Украине в воскресенье
Скучали по снегу? Какой будет погода в Украине в воскресенье
На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
Врачи случайно удалили пациенту желудок из-за язвы: как получилась такая &quot;ошибочка&quot;
Врачи случайно удалили пациенту желудок из-за язвы: как получилась такая "ошибочка"
Католическая Пасха 4 апреля 2021: открытки и картинки к празднику
Католическая Пасха 4 апреля 2021: открытки и картинки к празднику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь