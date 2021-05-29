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Суббота, 29.05.2021
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В работе у Стрельцов наступает продуктивное время, а Водолеям нужно готовиться к новому этапу в их жизни: гороскоп на неделю

В работе у Стрельцов наступает продуктивное время, а Водолеям нужно готовиться к новому этапу в их жизни: гороскоп на неделю
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Овен

На этой неделе ночные светила постараются противостоять ретроградному Меркурию, который недавно начал обратное движение. Эта борьба будет ощущаться всеми фибрами души Овнов. Люди данного знака могут стать нерешительными, нервными. Им нужно пересмотреть свои принципы и начать новую жизнь.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Телец

Тельцы обретут стойкость, удачу и веру в себя. Полезными также будут различные бытовые предметы с защитными свойствами (талисманы). Шансы на грандиозный успех сейчас примерно 50 на 50. На этой неделе Тельцы будут нуждаться в уверенности.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Близнецы

Близнецам нужно как можно скорее избавиться от вредных энергетических привязок - встречи с бывшими, мысли о прошлом, сожаления. В любовных отношениях может появиться новая переменная - вы можете узнать о своем партнере что-то новое. Это может быть неприятная правда.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Рак

Ракам стоит сфокусироваться на сфере любви. Это касается тех, кто ищет свою вторую половинку. Семейным представителям данного знака стоит посвятить время укреплению отношений. Эгоизм может стать причиной больших ссор и недопонимания.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Лев

Львам на этой неделе ночные светила и планеты помогут решить все основные проблемы и достичь желаемых целей. Астрологи советуют быть осторожнее в общении, особенно с малознакомыми людьми.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Дева

Девам астрологи настоятельно рекомендуют заняться собой - проработать страхи и настроиться на позитивную волну. Уязвимыми и слабыми Дев делает ретроградный Меркурий, но со среды ситуация изменится в лучшую сторону.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Весы

Это благоприятное время для того, чтобы начать меняться изнутри, ведь позитивные мысли приводят к правильным переменам в жизни. У Весов появится очень много удачи в сфере работы, особенно у представителей творческих профессий.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Скорпион

У каждого человека есть дар. Чтобы узнать свой, Скорпионам стоит обратиться к своим талантам. Сейчас лучше не доказывать с пеной у рта свою правоту. Это может негативно сказаться на отношениях, на доверии и настроении.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Стрелец 

Каждое слово и каждое действие необходимо обдумывать и взвешивать. В работе и бизнесе наступает продуктивное время для смены направления.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Козерог

Сейчас не стоит заниматься самокопанием, жить прошлым. Нужно устремить свой взор в будущее. Козероги могут заняться поисками новой работы, открытием нового бизнеса. Полезными также будут командировки, новые деловые знакомства.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Водолей

Меркурий посеет сомнения в том, что Водолеи уникальны. Астрологи советуют этим людям ознакомиться со своими сильными сторонами, чтобы убедиться в том, что они действительно обладают набором качеств, которого нет ни у кого. Вторая половина недели станет началом нового этапа их жизни.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года Рыбы

Несмотря на врожденную скромность, на этой неделе Рыбы станут центром внимания. Их харизма и обаяние возрастут до небес, но не сразу, а ближе к четвергу.

Коридор затмений в 2021 году: что можно и нельзя делать в этот период

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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