Скачать
Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
Впервые с лета-2020 в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 1 тысячи
Впервые с лета-2020 в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 1 тысячи

У Водолеев нарушится много планов, а Рыбам не стоит доверять своей интуиции: бизнес-гороскоп на неделю

У Водолеев нарушится много планов, а Рыбам не стоит доверять своей интуиции: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Астрологи рекомендуют представителям данного знака зодиака перестать произносить что-то из разряда "я не смогу" или "у меня не получится". Все, что не входит в текущие планы, лучше на этой неделе отложить на потом. Важно правильно распределять свое время и силы.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам, которые предпочитают работать самостоятельно, на этой неделе будет сопутствовать удача. Но рядом активизируются токсичные личности, поэтому нужно уметь им противостоять и уметь их определять. Важно никому не рассказывать о своих планах.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Эта неделя станет продуктивным временем, в которое можно смело браться за новые дела, совершать дорогостоящие покупки, менять валюту. Неудача может постигнуть тех, кто отлынивает от работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Раки смогут разбогатеть, но для этого им придется больше трудиться. Астрологи рекомендуют браться сначала за самые простые и важные дела, а уже потом переходить к сложным. Так можно будет сэкономить время и силы. Из-за манипуляторов можно потерять прибыль.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В начале июня нужно собраться и начать движение вперед. Ленивые и вялые Львы могут потерять часть причитающихся им денег. Астрологи советуют вернуться к тем идеям, которые вдохновляли представителей этого знака ранее.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Астрологи рекомендуют Девам поберечь свои силы, сосредоточившись лишь на самых главных финансовых и рабочих вопросах. Основой финансового роста будет правильное планирование дел на будущее.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Большая финансовая удача ждет тех представителей данного знака зодиака, которые заняты в интеллектуальной и творческой сферах. Им потребуется больше внимания и мощная интуиция. На этой неделе лучше отказаться от шопинга, особенно покупки электроники, гаджетов.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам не нужно бояться новых дел и забот. На этой неделе даже неудачи будут полезными. Основу успеха будет составлять желание двигаться вперед. Большой финансовый успех может ожидать тех представителей знака, которые занимают высокие должности.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов наступает идеальное время для интеллектуального труда. Большие успехи могут ожидать представителей творческих профессий. В первую половину недели можно продвигать свои идеи в работе, бизнесе. На выходных можно заняться шопингом.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам стоит опасаться беспринципных людей. Такие личности пойдут на все ради финансовой наживы. Начать неделю Козерогам лучше с уборки дома - в чистоте могут посетить гениальные идеи. В целом астрологи рекомендуют действовать в привычном ритме. Не нужно переписывать свои планы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

У Водолеев очень сложным будет начало недели. 31 мая и 1 июня править миром будет ретроградный Меркурий, который нарушит множество планов. Тратить деньги лучше начинать со среды. На этой неделе необходимо экономить время, а не финансы.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Порой сомневаться полезно для финансового благополучия, особенно сейчас, поэтому слишком уверенным в себе Рыбам не стоит уж слишком доверять своему шестому чувству. Начало недели лучше посвятить делам, не требующих больших затрат энергии, а ближе к выходным можно заняться сменой обстановки. Удачливой будет поездка в командировку.

Коридор затмений в 2021 году: что можно и нельзя делать в этот период

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 179

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности
02 Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
03 В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
04 "Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
05 "Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В центре Киева прогремел взрыв: есть пострадавший
В центре Киева прогремел взрыв: есть пострадавший
Во Вьетнаме нашли новый, пугающий ученых вид коронавируса: 9-миллионный город закрыт на жесткий карантин
Во Вьетнаме нашли новый, пугающий ученых вид коронавируса: 9-миллионный город закрыт на жесткий карантин
В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой
В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь