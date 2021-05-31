У Водолеев нарушится много планов, а Рыбам не стоит доверять своей интуиции: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Астрологи рекомендуют представителям данного знака зодиака перестать произносить что-то из разряда "я не смогу" или "у меня не получится". Все, что не входит в текущие планы, лучше на этой неделе отложить на потом. Важно правильно распределять свое время и силы.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам, которые предпочитают работать самостоятельно, на этой неделе будет сопутствовать удача. Но рядом активизируются токсичные личности, поэтому нужно уметь им противостоять и уметь их определять. Важно никому не рассказывать о своих планах.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Эта неделя станет продуктивным временем, в которое можно смело браться за новые дела, совершать дорогостоящие покупки, менять валюту. Неудача может постигнуть тех, кто отлынивает от работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Раки смогут разбогатеть, но для этого им придется больше трудиться. Астрологи рекомендуют браться сначала за самые простые и важные дела, а уже потом переходить к сложным. Так можно будет сэкономить время и силы. Из-за манипуляторов можно потерять прибыль.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В начале июня нужно собраться и начать движение вперед. Ленивые и вялые Львы могут потерять часть причитающихся им денег. Астрологи советуют вернуться к тем идеям, которые вдохновляли представителей этого знака ранее.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Астрологи рекомендуют Девам поберечь свои силы, сосредоточившись лишь на самых главных финансовых и рабочих вопросах. Основой финансового роста будет правильное планирование дел на будущее.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Большая финансовая удача ждет тех представителей данного знака зодиака, которые заняты в интеллектуальной и творческой сферах. Им потребуется больше внимания и мощная интуиция. На этой неделе лучше отказаться от шопинга, особенно покупки электроники, гаджетов.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам не нужно бояться новых дел и забот. На этой неделе даже неудачи будут полезными. Основу успеха будет составлять желание двигаться вперед. Большой финансовый успех может ожидать тех представителей знака, которые занимают высокие должности.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов наступает идеальное время для интеллектуального труда. Большие успехи могут ожидать представителей творческих профессий. В первую половину недели можно продвигать свои идеи в работе, бизнесе. На выходных можно заняться шопингом.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам стоит опасаться беспринципных людей. Такие личности пойдут на все ради финансовой наживы. Начать неделю Козерогам лучше с уборки дома - в чистоте могут посетить гениальные идеи. В целом астрологи рекомендуют действовать в привычном ритме. Не нужно переписывать свои планы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

У Водолеев очень сложным будет начало недели. 31 мая и 1 июня править миром будет ретроградный Меркурий, который нарушит множество планов. Тратить деньги лучше начинать со среды. На этой неделе необходимо экономить время, а не финансы.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Порой сомневаться полезно для финансового благополучия, особенно сейчас, поэтому слишком уверенным в себе Рыбам не стоит уж слишком доверять своему шестому чувству. Начало недели лучше посвятить делам, не требующих больших затрат энергии, а ближе к выходным можно заняться сменой обстановки. Удачливой будет поездка в командировку.