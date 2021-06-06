Стрельцам важно быть готовым к переменам, а Козерогам - не опускать руки: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе возможны обиды, разногласия по пустякам и неумение приходить к компромиссам из-за перепадов настроения. Астрологи советуют Овнам привести чувства к равновесию, чтобы счастье не прошло мимо.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов наступает отличная возможность наладить личную жизнь. Астрологи советуют на этой неделе не торопиться с серьезными признаниями и предложениями, чтобы энергетика ретроградного Меркурия не помешала планам.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе потребуется поддержка близких. Астрологи советуют налаживать личные отношения, чтобы знать, что тыл надежно прикрыт теми, кто дорог.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам астрологи советуют не терять времени даром. Эта неделя отлично подходит как для налаживания отношений и новых знакомств.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львов ждут серьезные и быстрые перемены, и астрологи советую им не терять бдительности. Вероятно, что из их жизни пропадут некогда близкие люди, на место которых придут новые.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе Девам потребуется как выдержка, так и умение распознавать токсичных личностей. Избегайте знакомств с энергетическими вампирами.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Астрологи рекомендуют Весам прислушиваться к советам мудрых людей. Наладить отношения или найти свою вторую половинку помогут и духовные практики.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам на этой неделе стоит отказаться от ревности и необоснованных обид. Эти разрушительные эмоции будут мешать счастливой жизни и взаимной любви.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам астрологи напоминают о том, что счастье придет в жизнь, когда они сами будут к этому готовы. Привлечь любовь или взаимопонимание в семье получится, если поставить себе цель и идти к ней, не отступая.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов на этой неделе будет возможность наладить личную жизнь, если перестать подаваться лени. Счастье будет на стороне тех, кто ждет чуда и не опускает рук.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Астрологи советую Водолеям начать неделю с уединения, чтобы определиться с тем, что нужно для счастья. Такая тактика поможет отделить важное от второстепенного и наладить личную жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе у Рыб появится возможность разрешить разногласия в семье, а одинокие представители этого знака без труда найдут свое счастье. Важно отказаться от эмоций, разрушающих любовь и удачу.