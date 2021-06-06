Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Стрельцам важно быть готовым к переменам, а Козерогам - не опускать руки: любовный гороскоп на неделю

Стрельцам важно быть готовым к переменам, а Козерогам - не опускать руки: любовный гороскоп на неделю
12:39 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе возможны обиды, разногласия по пустякам и неумение приходить к компромиссам из-за перепадов настроения. Астрологи советуют Овнам привести чувства к равновесию, чтобы счастье не прошло мимо.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов наступает отличная возможность наладить личную жизнь. Астрологи советуют на этой неделе не торопиться с серьезными признаниями и предложениями, чтобы энергетика ретроградного Меркурия не помешала планам.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецам на этой неделе потребуется поддержка близких. Астрологи советуют налаживать личные отношения, чтобы знать, что тыл надежно прикрыт теми, кто дорог.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам астрологи советуют не терять времени даром. Эта неделя отлично подходит как для налаживания отношений и новых знакомств.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львов ждут серьезные и быстрые перемены, и астрологи советую им не терять бдительности. Вероятно, что из их жизни пропадут некогда близкие люди, на место которых придут новые.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе Девам потребуется как выдержка, так и умение распознавать токсичных личностей. Избегайте знакомств с энергетическими вампирами.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Астрологи рекомендуют Весам прислушиваться к советам мудрых людей. Наладить отношения или найти свою вторую половинку помогут и духовные практики.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам на этой неделе стоит отказаться от ревности и необоснованных обид. Эти разрушительные эмоции будут мешать счастливой жизни и взаимной любви.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам астрологи напоминают о том, что счастье придет в жизнь, когда они сами будут к этому готовы. Привлечь любовь или взаимопонимание в семье получится, если поставить себе цель и идти к ней, не отступая.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов на этой неделе будет возможность наладить личную жизнь, если перестать подаваться лени. Счастье будет на стороне тех, кто ждет чуда и не опускает рук.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Астрологи советую Водолеям начать неделю с уединения, чтобы определиться с тем, что нужно для счастья. Такая тактика поможет отделить важное от второстепенного и наладить личную жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе у Рыб появится возможность разрешить разногласия в семье, а одинокие представители этого знака без труда найдут свое счастье. Важно отказаться от эмоций, разрушающих любовь и удачу.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

Коридор затмений в 2021 году: что можно и нельзя делать в этот период

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 975

Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
05 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аварийные пристани &quot;родной гавани&quot;: туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
Аварийные пристани "родной гавани": туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь