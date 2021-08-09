Гороскоп на 9 августа: Ракам стоит позаботиться о своей внешности, а Львам - не делать то, что не нравится

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Овнов
Потенциал и творческие способности будет разумно направить в созидательное русло, тогда любые начинания в этот день получат развитие и успех.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Тельцов
Ночные светила и планеты подарят вам мотивацию и веру в себя. Во второй половине дня стоит отдохнуть со второй половинкой, в кругу семьи.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Близнецов
Это идеальный день для того, чтобы заняться своей внешностью. Можно сделать новую прическу, обновить гардероб.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Раков
Астрологи рекомендуют обратить внимание на внешний вид. Именно после уходовых процедур у вас значительно повысится самооценка и уверенность в своих силах.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Львов
Любое дело вам сегодня по плечу. Однако успехи будут воодушевлять, а неудачи заставят переживать. Не следует браться за те проекты, которые не доставляют вам удовольствие.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Дев
В этот день астрологи рекомендуют избавляться от хлама. Это благоприятный день для поездок, командировок и физической активности.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Весов
День разовьет все необходимые качества, которых долго не хватало. Попробуйте сегодня взять жизнь в свои руки. Одно усилие воли может изменить жизнь к лучшему.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Скорпионов
Это прекрасный день для физической активности. Можно заниматься работой в огороде, гулять, посещать бассейн, спортзал. Важно не проявлять равнодушия к своему здоровью.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Стрельцов
Сегодня можно запускать новые проекты, записываться на собеседования, назначать встречи, воплощать профессиональные мечты.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Козерогов
В любовном уравнении может появиться новая переменная. У одиноких представителей знака есть шанс встретить очень приятного и доброго человека.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Водолеев
Расставляйте приоритеты правильно. На первом месте сегодня - здоровье и семья. Далее идут работа и финансы. В погоне за успехом не забывайте про отдых. Переутомления могут лишить вас удачи на долгий срок.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 9 августа 2021 для Рыб
Удачное время для серьезного разговора, важного шага, судьбоносного решения. Сегодня не стоит верить льстивым речам и показной уступчивости.