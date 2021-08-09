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Понедельник, 09.08.2021
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Гороскоп на 9 августа: Ракам стоит позаботиться о своей внешности, а Львам - не делать то, что не нравится

Гороскоп на 9 августа: Ракам стоит позаботиться о своей внешности, а Львам - не делать то, что не нравится
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Овнов 

Потенциал и творческие способности будет разумно направить в созидательное русло, тогда любые начинания в этот день получат развитие и успех.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Тельцов 

Ночные светила и планеты подарят вам мотивацию и веру в себя. Во второй половине дня стоит отдохнуть со второй половинкой, в кругу семьи.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Близнецов 

Это идеальный день для того, чтобы заняться своей внешностью. Можно сделать новую прическу, обновить гардероб.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Раков

Астрологи рекомендуют обратить внимание на внешний вид. Именно после уходовых процедур у вас значительно повысится самооценка и уверенность в своих силах.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Львов   

Любое дело вам сегодня по плечу. Однако успехи будут воодушевлять, а неудачи заставят переживать. Не следует браться за те проекты, которые не доставляют вам удовольствие.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Дев  

В этот день астрологи рекомендуют избавляться от хлама. Это благоприятный день для поездок, командировок и физической активности.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Весов 

День разовьет все необходимые качества, которых долго не хватало. Попробуйте сегодня взять жизнь в свои руки. Одно усилие воли может изменить жизнь к лучшему.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Скорпионов 

Это прекрасный день для физической активности. Можно заниматься работой в огороде, гулять, посещать бассейн, спортзал. Важно не проявлять равнодушия к своему здоровью.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Стрельцов 

Сегодня можно запускать новые проекты, записываться на собеседования, назначать встречи, воплощать профессиональные мечты.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Козерогов

В любовном уравнении может появиться новая переменная. У одиноких представителей знака есть шанс встретить очень приятного и доброго человека.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Водолеев

Расставляйте приоритеты правильно. На первом месте сегодня - здоровье и семья. Далее идут работа и финансы. В погоне за успехом не забывайте про отдых. Переутомления могут лишить вас удачи на долгий срок.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2021 для Рыб

Удачное время для серьезного разговора, важного шага, судьбоносного решения. Сегодня не стоит верить льстивым речам и показной уступчивости.

Финансовый гороскоп на неделю 9.08. - 15.08.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 9.08.2021 - 15.08.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология.
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