Конец лета принесет богатство трем знакам Зодиака - кто эти счастливчики

До конца лета осталось совсем немного, но это не значит, что стоит грустить. Вот к примеру, трем знакам Зодиака к концу лета астрологи обещают внезапное богатство. Называем тройку счастливчиков, которым повезет.

Телец

Тельцам конец августа обещает карьерный взлет. В последнее время вы принимаете удачные решения, которые помогут вам продвинуться по службе. Вместе со сменой должности придет и увеличение дохода.

Лев

Львам звезды советуют вложить деньги в интересный и перспективный проект. При чем не важно, будет ли это ваш бизнес или вы вложите финансы в чужое дело. В любом случае вас ждут солидные дивиденды.

Водолей

Водолею в этом месяце деньги будут сами плыть в руки. Возможно, кто-то, наконец, вернет вам крупный долг, о котором вы уже и забыли. Либо же начальство оценит ваши старания и выдаст солидную премию. Даже лотерейный билет в этом месяце может стать выигрышным. Главное - не упускайте возможности.

Ранее астрологи назвали тройку самых везучих знаков Зодиака.