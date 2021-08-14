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Конец лета принесет богатство трем знакам Зодиака - кто эти счастливчики

Конец лета принесет богатство трем знакам Зодиака - кто эти счастливчики
07:15 Сегодня Телеграф

До конца лета осталось совсем немного, но это не значит, что стоит грустить.  Вот к примеру, трем знакам Зодиака к концу лета астрологи обещают внезапное богатство. Называем тройку счастливчиков, которым повезет. 

Телец

Тельцам конец августа обещает карьерный взлет. В последнее время вы принимаете удачные решения, которые помогут вам продвинуться по службе. Вместе со сменой должности придет и увеличение дохода. 

Лев

 Львам звезды советуют вложить деньги в интересный и перспективный проект. При чем не важно, будет ли это ваш бизнес или вы вложите финансы в чужое дело. В любом случае вас ждут солидные дивиденды. 

Водолей

Водолею в этом месяце деньги будут сами плыть в руки. Возможно, кто-то, наконец, вернет вам крупный долг, о котором вы уже и забыли. Либо же начальство оценит ваши старания и выдаст солидную премию. Даже лотерейный билет в этом месяце может стать выигрышным. Главное - не упускайте возможности. 

Ранее астрологи назвали тройку самых везучих знаков Зодиака.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Гороскоп, Астролог.
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