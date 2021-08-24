"Отметил праздники": посреди улицы в Харькове из машины выбросили парня, он в коме (фото)

Мужчину увезли во вторую больницу.

В Харькове посреди дня мужчину выбросили на дорогу из автомобиля.

Об этом сообщает телеграм-канал Труха.

"Естественно, номеров никто не запомнил. Скорая приехала, констатировала состояние комы и увезла во 2 больницу", — сказано в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло в районе Холодной Горы.

Позже там сообщили, что пострадавшего удалось опознать. Его зовут Антон Марченко, а судя по его профилю в Инстаграм, он накануне посещал ночной клуб "Галактика".

Вместе с тем, сообщается, что связи с его друзьями и родственниками еще нет, а потому администраторы канала просят оповестить его родных, если таковая возможность имеется.

Как сообщалось ранее, в Киеве во время парада ко Дню Независимости мужчина в толпе поджег себя. Благодаря помощи оказавшихся рядом людей, его удалось потушить и передать врачам.