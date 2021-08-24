"Отметил праздники": посреди улицы в Харькове из машины выбросили парня, он в коме (фото)
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Мужчину увезли во вторую больницу.
В Харькове посреди дня мужчину выбросили на дорогу из автомобиля.
Об этом сообщает телеграм-канал Труха.
"Естественно, номеров никто не запомнил. Скорая приехала, констатировала состояние комы и увезла во 2 больницу", — сказано в сообщении.
Отмечается, что происшествие произошло в районе Холодной Горы.
Позже там сообщили, что пострадавшего удалось опознать. Его зовут Антон Марченко, а судя по его профилю в Инстаграм, он накануне посещал ночной клуб "Галактика".
Вместе с тем, сообщается, что связи с его друзьями и родственниками еще нет, а потому администраторы канала просят оповестить его родных, если таковая возможность имеется.
Как сообщалось ранее, в Киеве во время парада ко Дню Независимости мужчина в толпе поджег себя. Благодаря помощи оказавшихся рядом людей, его удалось потушить и передать врачам.
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