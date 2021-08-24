"Відзначив свята": посеред вулиці в Харкові з машини викинули хлопця, він у комі (фото)

Чоловіка відвезли в другу лікарню.

У Харкові посеред дня чоловіка викинули на дорогу з автомобіля.

Про це повідомляє телеграм-канал Труха.

"Звісно, номерів ніхто не запам’ятав. Швидка приїхала, констатувала стан коми і відвезла до 2 лікарні", — сказано в повідомленні.

Відзначається, що пригода сталася в районі Холодної Гори.

Пізніше там повідомили, що потерпілого вдалося впізнати. Його звуть Антон Марченко, а судячи по його профілю в Інстаграм, він напередодні відвідував нічний клуб "Галактика".

Разом з тим, повідомляється, що зв’язку з його друзями і родичами ще немає, а тому адміністратори каналу просять повідомити його рідних, якщо така можливість є.

Як повідомлялося раніше, в Києві під час параду до Дня Незалежності чоловік в натовпі підпалив себе. Завдяки допомозі опинилися поруч людей, його вдалося загасити і передати лікарям.