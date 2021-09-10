В Харькове троллейбус штангой зашиб женщину. В горсовете сказали: "Так бывает" (видео момента)

В Харькове от троллейбуса отлетела штанга, которая попала в идущую по тротуару женщину

В центре Харькова — на улице Сумской — 9 сентября произошло ЧП. У троллейбуса на ходу оторвало штангу, которая снесла с ног идущую по тротуару женщину.

Момент, который попал на городские камеры наблюдения, обнародовал местный Телеграмм-канал.

На видео видно, как троллейбус двигался с небольшой скоростью. Но, невзирая на это, у него отпала штанга, которая попала в голову женщине-пешеходу. На помощь бросились как люди с улицы, так и пассажиры троллейбуса.

Позже в горсовете сообщили, что женщину экстренно доставили в неотложку: у нее диагностировали рану головы без сотрясения мозга, однако обследования еще продолжаются.

В горсовете же рассказали, что заявление пострадавшая писать не стала и что в данном ЧП никто не виноват.

По словам заместителя директора Департамента инфраструктуры Александра Куколя, обрыв штанги происходит независимо от технического состояния транспорта (троллейбус был новый), контактной сети или навыков водителя.

"Так бывает, когда во время движения от провода отсоединяется токоприемник, штанга обрывает растяжку, и контактный провод обрывается. Троллейбус — новый, исправный", — сказал Куколь, обещая, что пострадавшей выплатят материальную помощь.

В сети же шокированы тем, что гортранспорт может травмировать обычных пешеходов, и не верят, что женщина могла отделаться лишь раной.

"Так могло и убить. А если бы ребенок стоял на этом месте", — возмущаются интернет-пользователи, вспоминая, что подобный случай в Харькове уже был, но тогда завершился летальным исходом.

Напомним, в Днепре водитель троллейбуса веселился с двумя пьяными пассажирками, которые громко включали музыку и танцевали возле водительского кресла.