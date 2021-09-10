У Харкові тролейбус штангою зашиб жінку. У міськраді сказали: "Так буває" (відео моменту)

У Харкові від тролейбуса відлетіла штанга, яка потрапила в жінку

У центрі Харкова — на вулиці Сумській — 9 вересня сталася надзвичайна подія. У тролейбуса на ходу відірвало штангу, яка знесла з ніг жінку.

Момент, який потрапив на міські камери спостереження, оприлюднив місцевий Телеграм-канал.

На відео видно, як тролейбус рухався з невеликою швидкістю. Але, незважаючи на це, у нього відпала штанга, яка потрапила в голову жінці-пішоходу. На допомогу кинулися як люди з вулиці, так і пасажири тролейбуса.

Пізніше в міськраді повідомили, що жінку екстрено доставили в лікарню: у неї діагностували рану голови без струсу мозку, проте обстеження ще тривають.

У міськраді ж розповіли, що заяву постраждала писати не стала і що в даній НП ніхто не винен.

За словами заступника директора Департаменту інфраструктури Олександра Куколя, обрив штанги відбувається незалежно від технічного стану транспорту (тролейбус був новий), контактної мережі або навичок водія.

"Так буває, коли під час руху від проводу від’єднується струмоприймач, штанга обриває розтяжку, і контактний провід обривається. Тролейбус — новий, справний", — сказав Куколь, обіцяючи, що постраждалій виплатять матеріальну допомогу.

У мережі ж шоковані тим, що міськтранспорт може травмувати звичайних пішоходів, і не вірять, що жінка могла відбутися лише раною.

"Так могло і вбити. А якби дитина стояла на цьому місці", — обурюються інтернет-користувачі, згадуючи, що подібний випадок в Харкові вже був, але тоді завершився летальним результатом.

Нагадаємо, в Дніпрі водій тролейбуса веселився з двома п’яними пасажирками, які голосно включали музику і танцювали біля водійського крісла.