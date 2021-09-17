Укр

В Харькове бизнесмен застрелился в собственном ресторане (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ресторан "Чили". Новость обновлена 17 сентября 2021, 17:14
Ресторан "Чили".

Он оставил предсмертную записку.

В центре Харькова неспокойно — вокруг одного из ресторанов оцепление полиции. Речь о заведении "Чили" на проспекте Независимости, в здании одного из корпусов ХНУ имени В.Н.Каразина. Согласно имеющимся данным, там покончил с собой ресторатор и бизнесмен Олег Привалов, который и является собственником заведения.

Об этом сообщает Newsroom.

По информации издания мужчина прервал свою жизнь в туалете заведения. В соцсетях также упоминают, что он застрелился. Сообщается, что он оставил записку.

В сети также появилось фото с места самоубийства Привалова, посмотреть его Вы можете на нашем канале в Телеграм.

Олег Привалов владел двумя ресторанами в Харькове: "Чили" и "Bono". Родился в Свердловской области, учился в школе и архитектурном вузе в Харькове. Занимался благотворительностью.

Олег Привалов
Олег Привалов

Под фото бизнесмена в соцсетях появились первые сообщения о соболезнованиях. На месте трагедии — оцепление полиции.

Также, региональные СМИ сообщают, что у Привалова был конфликт с владелицей помещения ресторана "Bono" из-за нежелания продлевать аренду и долгов.

Ранее "Телеграф" писал про погибших во время взрыва машины в Днепре. Это оказались участник патриотической организации и спикер ГСЧС региона.

Теги:
#Харьков #Ресторан #Самоубийство #Бизнесмен
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