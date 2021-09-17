У Харкові бізнесмен застрелився у власному ресторані (фото, відео)

Він залишив передсмертну записку.

У центрі Харкова неспокійно — навколо одного з ресторанів оточення поліції. Мова про заклад "Чилі" на проспекті Незалежності, в будівлі одного з корпусів ХНУ імені В. Н. Каразіна. Згідно з наявними даними, там наклав на себе руки ресторатор і бізнесмен Олег Привалов, який і є власником закладу.

Про це повідомляє Newsroom.

За інформацією видання чоловік перервав своє життя в туалеті закладу. У соцмережах також згадують, що він застрелився. Повідомляється, що він залишив записку.

Олег Привалов володів двома ресторанами в Харкові: "Чилі" і "Bono". Народився в Свердловській області, вчився в школі і архітектурному виші в Харкові. Займався благодійністю.

Олег Привалов

Під фото бізнесмена в соцмережах з’явилися перші повідомлення про співчуття. На місці трагедії — оточення поліції.

Також, регіональні ЗМІ повідомляють, що у Привалова був конфлікт з власницею приміщення ресторану "Bono" через небажання продовжувати оренду і борги.

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