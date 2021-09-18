В Харькове мужчина набросился на чернокожего строителя, но получил в ответ (видео)
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В сети поддержали строителей.
В Харькове водитель "Ланоса" возмутился дорожными работами и напал на строителя. Тот же не стал тянуть с ответом и в итоге дело переросло в драку.
Кадрами инцидента поделился телеграм-канал Труха.
Не совсем понятно, из-за чего начался конфликт, однако оператор успел заснять, как водитель нападает со спины на чернокожего строителя, а затем попытается укрыться в машине. Однако пострадавший с коллегами долго тянуть с ответом не стали, заблокировали машину, а затем дали сдачи.
Разнимать дерущихся подоспел проходящий мимо мужчина.
Инцидент произошел на улице Метростроителей, 3.
Пользователи сети в большинстве своем осудили такие действия водителя и поддержали ремонтников.
Как сообщалось ранее, в Харькове голый мужчина утром едва не устроил драку со случайным прохожим, а до этого цеплялся к школьнику.
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