У Харкові чоловік накинувся на чорношкірого будівельника, але отримав у відповідь (відео)
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У мережі підтримали будівельників.
У Харкові водій "Ланоса" обурився дорожніми роботами і напав на будівельника. Той же не став зволікати з відповіддю і в результаті справа переросла в бійку.
Кадрами інциденту поділився телеграм-канал Труха.
Не зовсім зрозуміло, через що почався конфлікт, однак оператор встиг зняти, як водій нападає зі спини на чорношкірого будівельника, а потім намагається сховатися в машині. Однак потерпілий з колегами довго тягнути з відповіддю не стали, заблокували машину, а потім дали здачі.
Розбороняти забіяк підійшов чоловік с собакою.
Інцидент стався на вулиці Метробудівників, 3.
Користувачі мережі в більшості своїй засудили такі дії водія і підтримали ремонтників.
Як повідомлялося раніше, в Харкові голий чоловік вранці ледь не влаштував бійку з випадковим перехожим, а до цього чіплявся до школяра.
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