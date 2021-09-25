Укр

Искусство без границ: в Харькове скрипач "дал концерт" на крыше троллейбуса (видео)

Автор
Иванка Гамчук
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Скрипач не успел зайти в общественный транспорт.
Скрипач не успел зайти в общественный транспорт.

Водитель, когда увидел на троллейбусе человека, позвонил в полицию.

В Харькове в пятницу, 24 сентября, местный житель не успел зайти в троллейбус, который двигался по Московскому проспекту, поэтому залез на крышу транспорта и играл на скрипке, чтобы привлечь к себе внимание водителя.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Харьковской области.

Случай произошел примерно в восемь утра в Индустриальном районе Харькова. Именно тогда в отделение полиции поступило сообщение о скрипаче, который залез на троллейбус маршруту "улица 12 апреля — микрорайон "Горизонт"" и пытался благодаря игре на музыкальном инструменте остановить водителя. Однако тот, когда вышел, то позвонил в полицию.

25-летнему правонарушителю пришлось поехать в отделение полиции, где он рассказал о причине своего поступка.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теперь правонарушителю придется заплатить штраф от одной до двух тысяч гривен. Рассматривается также вариант ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы до 5 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 сентября в Харькове от троллейбуса отлетела штанга, которая ударила и сбила с ног 75-летнюю женщину.

Теги:
#Харьков #Транспорт #Пассажиры #Тролейбусы
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